樺漢朱復銓專訪》重才育才 組建校校企聯盟

台灣面臨「少子化」危機，且在產學銜接上仍有不小落差，造成企業面臨「用人荒」。樺漢董事長朱復銓也深感，人才是成就企業最重要的資源，透過實際行動促成，與母校聖約翰大學、國立陽明交大進行「校校企」聯盟，注資成立ESG中心並提供職缺，讓表現優秀的畢業生未來能夠直接進入樺漢等知名校友企業工作，重視人才培育。

朱復銓身兼聖約翰科技大學董事，他表示，樺漢首度與兩校共同簽訂「校校企策略聯盟合作規劃書」，將提供兩所大學師生1,000萬元成立ESG中心，並參與國科會產學計畫。目標是要落實「入學即就業、畢業即創業」的理念，期望促進後續學術研究與業界實務運作共同推展，藉由實習合作教學及實務實習訓練交流，縮短學用落差。

朱復銓說，由樺漢扮演產、學之間引線角色，以業者角度提出最新發展趨勢，未來兩校學生將有機會一起上課，在學期間可以對碳中和、儲能、節能、創能、用能等議題進行研究發展，經過評估認為有發展潛力，則會每期提供資金鼓勵創業，合作企業也能夠提供技術支援。

對於目前產業缺乏人才困境，朱復銓指出，透過「校校企聯盟」合作，希望吸引聖約翰科大、陽明交通大學以電子、電機、資訊、資工相關科系為主的學生，且從入學開始就會提供客製化課程，協助、輔導學生往各自有興趣的領域發展，減少摸索時間，並能夠學有所用，在就學階段便開始了解企業經營、研發、管理、行銷、財務、投資等不同面向，培育國際級人才。

除了發揮育才效果之外，朱復銓也期望能夠以提供實際場域及獎學金等誘因，激發學生的創意、創新能力，若在新創企業階段就能與樺漢有密切合作，也有可能就是深化雙方合作，甚至能夠往掛牌之路邁進。

朱復銓表示，樺漢此次就是在經過交大加速器產創團隊推薦下，由旗下瑞祺電參與陽明交大創新中心衍生企業邊信聯科技的首輪增資金額4,000萬元，主要提供IoT、AIoT及邊緣運算相關資料安全防護、資料隱私保護及可信運算平台解決方案，進一步強化集團資安軟體實力。

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