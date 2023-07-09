樺漢朱復銓專訪》三箭齊發 搶攻綠金大餅

全球發展ESG蔚為風潮，加上歐盟、美國陸續祭出相關法令要求企業朝向淨零碳排目標邁進，對產業趨勢敏銳度極高的樺漢董事長朱復銓，也早在幾年前就發現相關市場未來商機龐大，為IPC 3.0階段重要成長動能，並訂下「數位轉型」、「資安轉型」、「綠色轉型」策略，三箭齊發搶攻綠金大餅。

朱復銓表示，樺漢結合集團內部與策略夥伴資源，持續發展AI相關技術，打造「分散式AI」、「生成式AI」、「資安AI」、「永續AI」的4A方案。

其中，「永續AI」技術受惠全球已有130多國提出「2050淨零排放」的宣示與行動，催升全球企業對於ESG環境保護「節能減耗、淨零碳排」議題愈趨重視，帶動樺漢所提出的數位、綠色轉型等解決方案詢問度與接單都大幅揚升，已看到來自不同產業、不同政府機構單位的客戶合作需求持續向上。

為達成全球2050淨零碳排目標，樺漢超前布局打造全方位智慧建築雲平台，開創ESG工業元宇宙市場，整合樺漢AIoT地端設備與樺康智慧建築平台，軟硬整合，為既有建物電力、照明、空調、水塔等系統進行可視化管理，再將獲取數據透過Google Cloud AI演算法判斷預測，啟動智慧連動，削峰填谷達成節能減耗與電能負載最佳化。

朱復銓進一步指出，樺漢IPC 3.0綠色轉型主要由ESaaS平台提供裝置運行監控預測、推出OpPredict可視化監控即時雲管理系統，以及能源監控管理系統、溫室氣體管理平台，資安部分則結合安瑞-KY網安管理系統，以及供應鏈AI管理系統，打造增值智慧解決方案。

在實際應用場域上，樺漢今年3月攜手樺康智雲，將ESaaS平台服務導入馬稠後智慧園區，包括AI與ESG四大系統，結合智慧連動環境偵測、GIS地理資訊系統、ERP營運管理資訊系統與管理中心智慧整合平台。相關AI智慧建築解決方案也涵蓋竹科晶圓廠房、花蓮醫學中心與板橋通訊園區等地。

此外，朱復銓表示，樺漢內部也積極落實ESG永續發展策略執行，公司已完成採用GRI標準的ESG永續報告書，並完成ISO 14001環境管理、ISO 14064組織碳盤查，而在組織碳盤查中，由於電力系統所產生的溫室氣體排放占比以8成為最高，目前已導入旗下ESaaS中的能源監控管理系統、網路安全管理系統、供應鏈管理系統，且在中國大陸生產基地的再生能源使用率已達50％。

而在產品端也從開發階段導入環保設計概念，預計今年底前將再取得ISO 50001能源管理及ISO 14067碳足跡查證，以及ISO 45001職業安全衛生、ISO 27001資訊安全系統等認證，由內至外達成永續發展理念。

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