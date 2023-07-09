樺漢朱復銓擘劃IPC藍圖 踏上AIoT浪尖

樺漢董事長朱復銓自掌舵以來，陸續啟動併購、投資計畫，擘劃IPC發展藍圖，2022年更獲Google入股，深化雙方合作關係。朱復銓表示，企業數位轉型帶動AIoT浪潮，樺漢將發揮耕耘多年的「硬軟整合」優勢，並借力策略夥伴在「雲端服務」扮演領頭角色，搭配生成式AI需求落地，迎接下階段高速成長。

隨著新科技應用不斷推進，傳統工業電腦的純硬體銷售模式也出現變革，朱復銓認為，提供客戶所需的加值服務一定是未來必走之路，樺漢在完備各領域產品線後，近年則積極開拓「硬軟整合」、「以軟帶硬」的經營策略。而結盟Google上雲之後，更讓產業高度進一步提升，「從巨人的肩膀看市場」，也見到未來許多發展機會。

根據全球AI人工智慧相關市場發展趨勢預測，全球AI人工智慧市場規模至2030年將達15.7兆美元，且AI產業的發展也逐步收斂出自動化服務（Machine Learning）、邊緣運算（Edge AI）及邊緣伺服器（AI Server）三大趨勢，有利於樺漢業務開拓空間。

朱復銓說，由生成式AI所帶動一波科技應用革命的新浪潮，改變企業與使用者新思維，但在支出成本與資訊安全考量下，大多數企業難以取得生成式AI技術與資源，較不容易打造出適合工業、商業應用領域的人工智慧服務，但也因此讓樺漢有著切入相關市場的優勢與空間。

樺漢透過結合Google Cloud，並使用Google生成式AI，達到協助合作建構未來開發新產品與市場，並提供安全、可靠的軟硬體整合與雲網結合技術，因應全新規格、介面和互動等技術，創造新商模價值。

目前樺漢已運用Google生成式AI技術協助客戶，在能源監控或設備監控下所獲得的海量資料，並通過生成式運用大量無標註資料，降低資料標註成本。

朱復銓指出，在工廠生產端最為重視的是穩定及效率，透過AI模型即時預測能力，不僅能夠進行實時監控，並可以推算POS、博弈機台及工廠相關生產設備壽命，從傳統被動式進行危機處理，升級到主動式預防與判斷，達到優化設備管理運行、提高生產效率，降低潛在停工及損失風險。

樺漢歷經5年時間進行子公司以及合作夥伴水平及垂直資源整合，包含設計、技術、開發、銷售等，朱復銓也進一步宣示，自今年起集團將正式邁入營運新里程，涵蓋「數位、綠色、資安、AI」四大轉型方案，提供「硬軟整合」、「雲網結合」以及「智慧連動訂閱式服務」等，運用完整建構ESaaS（Ennoconn Solution as a Service）開放性混和雲解決方案，搶占企業轉型商機。

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