發言人林子倫 精準傳達行政院理念

「當完發言人，我回去上課的內容可能要改。」從學界轉戰政界，行政院發言人林子倫展現出無限可能，主攻能源議題的他，期許扮演政策的「轉譯者」，精準傳達府院的理念，也希望讓國際社會明白，台灣在減碳上不只是達標，還可以有更多貢獻。

行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫，接任行政院發言人才兩個月時間，但對於「新身分」已經很有感。

林子倫受訪時說，在能源辦七年迄今，平均每年有逾200場會議要參與，「當發言人後發現只有更多會議」、「一天可能就四、五個行程」，現在幾乎沒有上下班時間，要一直處在高張力、快節奏的狀態，而且以前在能源辦比較像是幕僚角色，現在則是決策參與者，很新鮮，也是過去教職看不到的面貌。

林子倫坦言，「以前安裝的天線沒有這麼多」，現在大小事都要了解再做出回應，且不只要考量政府角度，還要思考社會觀感，且不是只有能源，打詐、道安、治安、資安等議題都要全面分析跟理解，如果有重大突發事件甚至要主動回應，促進社會溝通，也能替內閣啟到加分作用。

他認為，發言人是政策執行上「關鍵的一哩路」，要把握時機溝通，才能把炒好的一道菜完整端上桌，不然就很可惜。

談到自己最擅長的能源議題，林子倫說，自己長期參與國際，擁有超過20年在第一線打仗的經驗，台灣在能源轉型上表現並不差，不須畫地自限，已經有相當多的成果，像是到2030年我國離岸風電累積量可以達到全球第五名，只輸英國、美國等國，亞太地區除了中國大陸外，日韓都在我們之後。台灣只花6、7年時間就要跟上世界腳步，已經很不簡單，國際上對台灣綠能轉型的期待，就跟對台積電的期待一樣很高。

林子倫也提到，台灣現在正在走在正確的道路上，加上有很棒的ICT人才，加上數位轉型投入，不管是在新創還是智慧防災上都已打下很棒的基礎，台灣有能力在國際上做出貢獻，找出解決方案，未來在減碳方面將發展出更多可能性，各類隱形冠軍也會逐漸產生。

對於今年是否持續擔任《聯合國氣候變化綱要公約》締約國大會COP台灣官方團團長？林子倫強調還要討論，惟他也說，儘管目前分身乏術，還是希望做出貢獻，實際任務就尊重安排。

實際上，林子倫教學經驗非常豐富，畢業於台大化學系的他，取得紐約州立大學環境與森林學院公共政策碩士、美國德拉瓦大學都市事務與公共政策博士後，長期任教於台大政治系，深具國家公共政策、國際環境政治、能源與氣候政策等相關專業。

林子倫就笑說，以前教學生的時候，不見得熟悉第一線規劃，實際面對現場，跟學理確實存在一些差距。現在經歷決策過程，會讓自己更加了解一個公共政策如何產生，「過去教科書很多理論可能需要調整」，未來教書會把更多層次的考量納入，「換了一個角色也會多一些體諒」。

至於未來卸下發言人後的規劃，林子倫表示，能夠在政府服務是使命，但教書一直是自己最喜歡的事，對於做研究感到非常有興趣，「教職以外的安排則沒有設限」，希望能在永續能源、氣候轉型方面，持續貢獻心力。