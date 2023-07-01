兆豐金蕭玉美 落實公司治理監督

兆豐金控6月16日召開股東常會，由當時的代理董事長的兆豐銀總經理胡光華主持，但同一天的致詞，則由兆豐金新任總經理蕭玉美擔任。蕭玉美是兆豐金第二位女性總經理，相較於其他公股金控高階主管，她升任總座的速度相當快，其履歷和在兆豐金繳出的成績單，都令人刮目相看。

蕭玉美畢業於伊利諾大學厄巴納－香檳分校（University of Illinois Urbana-Champaign）財務金融研究所，來到兆豐金之前的主要經歷，主要集中在一銀的海內外據點，包括一銀倫敦分行、紐約分行副理，一銀公館分行、布里斯本分行經理，在歐洲、北美、澳洲都曾有過實務經驗的她，對於海外分行制度及管理尤其得心應手。

2016年8月19日，兆豐銀行紐約分行遭美國紐約州金融服務署（NYDFS）指控違反銀行保密法及反洗錢法，開罰1.8億美元、約和新台幣57億元，創下國內金融在海外遭罰金額的最高紀錄，兆豐金董座因此於同年9月由張兆順接任，為妥善處理紐約分行一案，他找來一批新將，包括第一金前法遵處長鄔慧琳來擔任兆豐金控法遵長，並把時任一銀布里斯本分行經理蕭玉美，找到兆豐金擔任金控、銀行的主任秘書。

蕭玉美和張兆順原本就是舊識，張兆順借重她的海外分行經歷與專長，並希望蕭玉美扮演幕僚長的角色，協助紐約分行一案的處理、相關研究與後續整頓，相當看重她的長才，2017年2月並升任為兆豐金控兼銀行副總經理。

此案也讓兆豐金內部吹起一股「法遵風」，張兆順重視法遵、風險控管與洗錢防制，砸下數十億元強化法遵資訊系統，同時進行組織改造，追求落實公司治理的監督職能。這段路很長，紐約分行涉及洗錢防制的缺失，還沒有完全脫離美國相關主管機關監管，在張兆順退休後，蕭玉美成為最年輕的金控女總座的最重要任務，就是攜手兆豐銀總座胡光華，繼續處理紐約分行案的相關工作。

紐約分行案雖仍有隱患，但當時受到重擊的兆豐金已重新站了起來。以兆豐金控5月公布自結損益來看，累計前五個月稅後純益163.91億元，年增高達147.7％，拿下公股銀行的「最佳進步獎」，累計每股稅後純益（EPS）1.18元，更領先所有公股，被小股東譽為金融圈的「護國神山」。