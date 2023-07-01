台泥張安平 讓水泥成綠色循環資源

水泥號稱文明的黏著劑，是所有建築最基本的材料，即使現代科技持續的進步，在可預見的未來裡，仍很難找到替代品，但其生產過程是否造成污染，也常被環保團體拿來檢驗。身為台灣最具代表性水泥廠的台泥企業團董事長張安平表示，當前台泥的責任，就是盡可能的減碳、節能，利用水泥的高溫導入廢棄物處理，一方面是減碳的替代燃料，另一方面是幫助社會解決環境污染的問題，也讓水泥成為能夠再利用的綠色循環資源。

張安平強調，台泥會持續扮演城市淨化器的角色，並朝向替代燃料方向發展。

能源是人類文明必需的基本條件。張安平說，過去人類在使用能源的過程中，確實造成了大量的污染及溫室氣體二氧化碳的排放，2022年地球各地已看到氣候劇烈的改變，造成了無數的死亡以及生態的破壞。

如果人類的文明要繼續發展下去，必須要改變我們創造再生能源的方式，找出更有效率使用能源的方法，包括儲能以及新的小型電網，就是他觀察到的兩大產業發展新趨勢。也因此，新能源轉換是未來台泥產業的主軸方向之一。由於能源是全世界必須同時進行的改變，台泥也投資歐洲上市公司NHOA並成為它的主要股東，希望參與改變未來世界的新能源。

減碳、循環經濟是台泥企業團一直在做的事。張安平指出，自從工業革命開始，人類快速不停地增加溫室氣體進入了地球的大氣層。大量增加的溫室氣體效應導致地球暖化，造成極端天氣事件、海平面上升以及對我們環境的其他影響。這些變化將對未來世代的人們產生直接影響。例如，洪水、乾旱和熱浪等極端氣候事件會導致糧食短缺、人員流離失所和健康問題。海平面上升可能導致海岸線洪水氾濫和沿海社區顛沛流離。

此外，氣候變化還會導致包括水等自然資源的可用性發生變化，並可能導致疾病傳播。所有這些變化都會對人類及其未來生存和繁榮的能力產生重大影響。二氧化碳會是所有人類，社會，世界未來30年中最主要的題目。

張安平表示，未來的世界經濟必須是一個減碳的循環經濟。循環經濟是一種社會模式，其中廢棄物被最小化，資源被重複使用或回收，以創造出新產品或服務。它被定義為通過系統性地消除廢棄物並最終回收或再利用所有材料，將資源用於最有效和可持續利用的系統。循環經濟旨在減少產品和廢棄物對環境的影響，並通過降低廢物收集和處理成本來改善經濟。

隨著人類環境意識的提高，張安平期許，地球上的生命仍有希望為後代子孫創造一個他們可得到保護，而且有美好未來的大自然。