國巨陳泰銘 力求協同效應最大化

國巨董事長陳泰銘6月陸續接下富鼎、國創半導體董事長職務，由其領導的泛國巨集團公司包括國巨、凱美、同欣電、富鼎、國創半導體等，合計市值已經突破2,600億元，在被動元件領域不僅穩居一方之霸，從被動元件反攻主動元件，切入MOSFET，也成為新的里程碑！

陳泰銘親自主導的併購案不計其數，從2000年國巨斥資180億元併購飛利浦被動元件部門開始，跨國合併的經歷不斷累積，直到2020年，國巨花費逾新台幣500億元，合併美國百年大廠基美（KEMET），將1977年成立的國巨推向另一個高峰，國巨從與日商仍有一至二年的技術差距，在2023年第一季，挾著基美在鉭電、車用電子及蘋果供應鏈的優勢，平衡消費性電子、大中華區市場疲弱的衝擊，雙率分別以33％、18.9％，擊敗日、韓大廠，繳出漂亮的財報成績單。

合併基美 成業界新指標

而合併基美的國巨，集團成員有三分之二以上是外國人，國巨集團猶如聯合國，陳泰銘不僅配合基美的時差，時常工作到深夜，工作狂的封號再添一筆夜貓子，也大力拔擢基美的義大利裔業務大將Claudio Lollini擔任國巨全球業務行銷執行副總，特地請其定居台灣，執掌業務兵符，在國巨的法說會上，Claudio Lollini與總經理王淡如、財務長陳彥松已是固定參加的要角。

國巨雖然對併購維持開放態度，但是業界表示，像基美這種天花板等級的併購標的已經空前絕後，電子業很難複製這麼轟動的併購案！

國巨從2018年開始，五年來的每股稅後純益分別達80.3元、16.35元、25.52元、46.46元、44.22元，等於過去五年，國巨的稅後純益累計達到983.4億元，這直逼千億的獲利，「國巨已經更大的彈性應對消費性電子景氣的變動！」業界人士說。

在與基美的合併進入正軌之後，陳泰銘在電子業的版圖上又有新動作，一個月之內陳泰銘分別出任富鼎及國創半導體董事長職務，目標指向半導體領域（主動元件）。

日前國創半導體將旗下的IC、SiC元件／模組產品事業，以新台幣2.04億讓予鴻海集團新設立的IC設計子公司，鴻海、國巨同時調整國創半導體股權結構，國巨集團將持有國創半導體55％股權，不僅取代鴻海占了大股，國創目前也是持有富鼎3成股權的最大單一股東。

研發MOSFET 開啟新里程

陳泰銘透過新聞稿表示，透過專注於MOSFET產品開發，將會是國巨從被動元件市場跨入半導體主動元件市場的重要里程碑。

國創半導體在此次讓予IC、SiC元件/模組產品事業後，藉由陳泰銘同時出任國創半導體與富鼎董事長，將更強化雙方的策略合作與MOSFET產品整合，並從現有客群集中在亞太區域的消費電子/工控市場，透過國巨集團高度市場滲透的全球通路，供貨給歐美日等高端及利基型客群，為國巨開創全新的成長動能。

陳泰銘親征董座的公司除了國巨獲利穩健繳出4個股本獲利之外，同欣電連續二年獲利超過15元，富鼎也已連續二年交出每股稅後純益逾8元成績單，未來是否透過國巨全球綿密的通路，擠入獲利逾1個股本的泛國巨公司？市場都在看。

國巨與客戶永遠…AI相隨

台股、美股AI伺服器概念股瘋狂吸金，被動元件雖屬於上游元件類，與輝達（NVIDIA）、AMD二大AI伺服器晶片廠看似不相關，不過，AI伺服器強調高速運算，對MLCC的消耗量有增無減，電子五哥均為國巨客戶，國巨董事長陳泰銘肯定的說，只要客戶不缺席AI市場，國巨自然也不會缺席！

AI伺服器在整體伺服器占比還不高為市場共識，但是因其高速運算的特性，無論是在PCB板、電源供應器、水冷散熱等相關零組件的價格都比一般伺服器硬生生翻了好幾番，被喻為第四波工業革命一點都不為過，而且這一波AI浪潮才剛開始。

因目前占比還低，市調機構尚未統計出AI伺服器對積層陶瓷電容（MLCC）的消耗量，不過業界指出，AI伺服器強調高速運算、高熱的運作環境，將更有利於MLCC被採用，且消耗量肯定是往上走。

陳泰銘在甫結束的股東會上，雖然看壞標準品恐再庫存調整二季，但是對於AI並不悲觀，強調立法規範的重要性之外，更有自信的說，只要電子五哥不缺席AI市場，國巨也不會缺席！

陳泰銘小檔案

◎現職：國巨董座、同欣電董座、富鼎董座、國創半導體董座

◎出生：1956年生

◎星座：天秤座

◎學歷：成功大學工程科學系、中山大學名譽管理學博士