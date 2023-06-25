研華劉克振專訪》員工「甜甜價」認股 小成本、大激勵

研華今年進行HCM（Human Capital Management人力資本管理）系統導入，並搭配員工認股權憑證計畫，多面向強化全球引才、育才及留才機制，提升企業核心競爭力，打造永續正向的經營循環穩健成長。

研華董事長劉克振指出，透過員工認股權憑證案，有助於強化核心人才與企業營運績效連結，提升公司競爭優勢，迎向下階段成長。

研華此次員工認股約申請8,000張，約占總股數1％，以200元成本發放，預計將有400多位員工可以拿到員工認股權憑證。劉克振強調，雖然採取員工認股會稀釋EPS一部分費用化，但實際上對於員工的激勵效果很大，可以共同參與公司經營成果機會。

劉克振表示，研華成立以來大多是以「阿米巴模式」，小型事業體經營來鎖定各個利基市場，預料在第三次全球化轉型階段仍可以持續進行，在物聯網市場強勁成長趨勢下，未來每年自身有機成長保守估計都有10％以上。若公司營運維持正向發展，預計每三年會發放10％股東股利及1％員工認股，長期回饋股東及鼓勵員工。

此外，研華也重啟校園徵才計畫，釋出近百個替代役與實習職缺，期望藉此提前網羅優秀人才，加入工業物聯網領域行列，中長線規劃為形成公司未來中堅梯隊，實現永續傳承目標。

在組織架構上，研華去年成立人才發展策略部（TCC），從招聘、挑選、培育、用人、留任等功能，為內部人才發想各種適用機制，以深化人才培育，讓同仁能在其個人職涯發展、培育規劃與員工福利上皆有所斬獲，從而讓員工在既有工作能有效發揮、有所成長，形成企業員工雙贏局面。

研華也運用自身工業物聯網產業資源與優勢，攜手產官學研，以「學用接軌、開放式創新、普及教育」推動「產學共創Co-Creation價值鏈」，達成物聯網專題式學習與創新，協助學生銜接職場戰力，並提供新創團隊最缺乏的市場驗證機會，打造跨域人才庫。

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