研華劉克振專訪》ESG來真的 2032在台全面用綠電

研華重視ESG發展，期許成為「永續地球的智能推手」，喊出2026年在台灣使用50％綠電、2032年100％運用再生能源，以達成ESG綠電承諾，而兩岸主要生產基地則規劃在2040年落實全面綠電目標。

研華董事長劉克振認為，全球企業與機關節能引進太陽能等綠電潮流會「非常強勁」，且愈來愈多法人投資機構表達對公司ESG發展高度關注，重要性與日俱增。

研華近年積極開發如綠能儲能、風能設備維運等對智能解決方案，並於企業內部落實建築能源管理和節能減碳，除內部控管之外，近期也獲SBTi科學基礎減碳目標國際認證，正式宣告2030年的溫室氣體減量目標。

研華設定台灣區將在2032年再生能源使用率達100％，並擴大投入智慧節能（iEMS）事業，以公司兩岸生產製造中心率先導入作為示範，落實AIoT核心優勢協助全球客戶的目標。

因應未來綠電需求，研華2021年啟動太陽能電廠投資，與微電能源共同成立SPV，初步選定台南市麻豆區及學甲區為電廠建置地點，投資金額約5.3億元，10MW太陽能電廠綠電產出將確保研華達到2026年50％的承諾目標。

劉克振指出，研華台灣各廠區若50％使用綠能，初估增加3,000萬元電費，全面採用則大約多出5、6,000萬元，未來也將進一步在中國大陸實施。

因人數、規模相近，且不屬於高耗能產業，預期花費金額不會落差太大，但因當地法規不同，目前還在規劃當中。

此外，透過此次太陽能電廠投資，微電能源不僅將研華工業物聯網雲平台WISE-PaaS納入其合作平台，也將進一步把太陽能能源管理解決方案SRP導入案場，以提升案場運維管理及發電效率，成為太陽能業者的先進雲端管理平台。

除了合資太陽能電廠，研華規劃在能源、電力、環保領域直接成立BEMS事業部與新能源解決方案事業部，長期投入市場布局。

預計2030年，中國大陸及台灣兩大主要生產基地至少要使用50％再生能源，在中國大陸會以購買綠電憑證方式進行，規劃每年增加5％綠電比重，根據既有時程2040年達到100％目標。

而在產品部分，研華自去年開始以針對耗能較高的電源供應器進行Green Design規範，以及綠色包裝設計等，也對供應鏈開始要求，降低碳排成本。

同時，今年台灣、大陸廠皆導入iEMS（能源管理）解決方案，並成為主要示範場域。

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