研華劉克振專訪》AIoT狂潮起 IPC迎十年高成長

AI人工智慧熱潮延燒，搭配物聯網應用落地，帶動智慧製造、智慧醫療、零售等AIoT需求顯現。研華董事長劉克振樂觀看待未來產業展望，未來十年迎來工業物聯網高速成長階段，而研華正在此波浪頭上，聚焦本業發展的目標明確，不會再做多角經營。

劉克振說，物聯網本來是一個很小的利基產業，但一路發展以來，物聯網已有多項應用智慧節能程式，主要就是仰賴AI人工智慧，以及通訊、雲端技術發達，「各項發展條件變很好」，且物聯網實際對全球產業貢獻跟變化豐富，未來發展性還很大，研華將繼續堅持本業，持續創新腳步。

研華營收規模突破23億美元、市值近百億美元，搭上AIoT成長浪潮，內部設定2030年營收要達50億美元，目標翻倍成長。

研華綜合經營管理總經理陳清熙認為，雖然目前全球景氣放緩，區域市場不確定性還在，庫存問題也需要時間去化，預計年底前回到健康水位。不過，中長期來看，各國對能源與環保意識重視，能源轉型趨勢帶來諸多機會，特別是電動車快速普及，帶動智慧能源方面巨大商機，包括風能、太陽能、EV電池產能擴建，公用與家用充電樁設備拓展、節能與儲能需求提升等。

此外，疫情時代所帶動的線上購物熱潮及後疫情時代的消費回溫，帶動智能零售與智慧倉儲應用；伴隨全球高齡結構衍伸的智慧醫療與照護設備等剛性需求，將推升物聯網產業持續高速成長。

研華工業物聯網事業群總經理蔡淑妍認為，研華發展史中有兩次關鍵轉型獲得極大的成功，推升公司晉升國際企業並以矩陣型組織穩健擴張。如今宣示啟動第三次全球化轉型，以Sector Driven為核心精神，規畫五大先鋒Sectors，為嵌入式電腦、工業系統、工業自動化、智慧醫療、數位行銷電商平台，以及六大區域市場，為北美、大陸、歐洲、新興市場、日本、南韓，集結資源重點推進。

研華嵌入式物聯網平台事業群總經理張家豪則指出，缺口分析是改革成功的基石，研華過去幾個月盤點營運痛點、對症改善，充分展現改革的決心。期待透過Sector Drive組織架構，優化資源配置與人才策略，著重跨域行銷機制、區域發展及人才賦能，對準新興產業機會，以期貼近市場、成就客戶。

劉克振表示，研華聚焦能源轉型、智慧升級、長照醫療趨勢帶動市場商機，公司在SBU、RBU、Operation方面不斷優化。事業體方面，積極進行產業與產品的部署，鎖定設備製造商、工廠自動化、能源管理及智慧醫療等高成長應用聚焦發展。

而區域業務組織方面，集結區域在地資源，發揮貼近客戶、跨區服務的領導綜效。生產製造與後勤單位方面，存貨去化、客戶訂單達交與生產效率提升等重點項目落實精實管理，並訂定可達成的目標。

延伸閱讀

研華劉克振：3年內交棒 共治落實利他

研華劉克振專訪》ESG來真的 2032在台全面用綠電

研華劉克振專訪》員工「甜甜價」認股 小成本、大激勵