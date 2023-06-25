研華劉克振：3年內交棒 共治落實利他

工業電腦龍頭研華創辦人劉克振在今年股東會上宣布正式啟動接班傳承計畫，除了延續由三位「共治總經理」負責公司營運業務外，並新設立「經營管理委員會」，期望藉此培育專業經理人能力，發揮各自長處及集結團隊力量，落實「利他」精神經營理念，繼續擦亮IPC金字招牌。

退而不休 續當「老和尚」貢獻

劉克振在29歲創辦研華，40年一路走來讓研華不斷發展至全球工業電腦一哥地位，而作為業界指標，世代傳承議題也成為市場關注焦點。對此，劉克振說，研華未來經營會採「專業經理人體制」為基調，預計三年內完成交棒，自己不擔任董事長後，希望是退而不休，秉持著「老和尚」觀念，以「持續貢獻、用力傳承」為目標。

事實上，研華早在2017年8月就設立三位「共治總經理」職務，由陳清熙、張家豪與蔡淑妍分別擔任綜合經營管理總經理、嵌入式物聯網平台事業群總經理，以及工業物聯網事業群總經理，而組織改造經過近六年時間，也讓研華營收、市值規模續創新高，完成初步轉型傳承計畫。

組改六年 邁向專業經理人體制

劉克振認為，目前研華有兩位總經理是分別帶領一個公司最大的事業部門，但內部還是有很多決策必須要跨事業來思考、執行，以前是由董事長擔任決策角色，在傳承之後將由「經營管理委員會」來共同訂定企業營運方向。

研華5月正式成立「經營管理委員會」，預計除了三位共治總經理外，將加入副總等一、二線主管，作為公司最高決策單位。劉克振說，這個制度是邀請BCG（波士頓顧問集團）公司，經過八個月討論設計出來，經過董事會多次討論後決定執行，自己也會先加入經營管理委員會中，在未來三年內進一步經驗傳承。

另外，劉克振兩位兒子劉蔚志、劉蔚廷皆在研華本屆改選中擔任董事，劉克振指出，在家族二代進入董事會後，為了讓創辦家族席次不超過3分之1，也增加董事至九席，搭配「經營管理委員會」，期望能在治理經營穩定性和專業決策上取得平衡，且將秉持永續經營精神，讓研華能朝百年長青企業邁進。

師法默克 家族共好、企業永續

劉克振認為，二代進入研華董事會，很重要的一點是要代表創辦人家族，把「永續」、「利他」經營理念在公司持續傳承下去，並效法德國默克（Merck）集團作法，其用意有兩大方向，第一要做到家族不分家，採共同控股模式，即便後續家族有更多人加入研華，依然是一起控股，重視家族觀念。

第二，貫徹公司利益大於家族利益。劉克振說，家族利益就是財富，多了也沒甚麼幫助，家族後代的個人財務是另外一回事，把家族控股看作是一個福報，用家族辦公室的方法來考量，而且只要把企業經營好，家族也會好，不必為了錢或是股價因素影響到企業長遠發展。

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