燦坤林技典擦亮招牌 找回黃色榮耀

國內3C龍頭燦坤董事長林技典2020年3月31日臨危受命接手董事長一職，帶領燦坤度過疫情艱困時期至今，燦坤不但營運由谷底爬升，年度營收重回200億元大關，近兩年穩在222億元以上。林技典說，經濟逆風中要擦亮燦坤招牌找回黃色榮耀。

林技典改變了燦坤，將營運從谷底翻升，擺脫了過去被戲稱為黃色鬼屋的負面形象。他怎麼做到的？

疫情那年燦坤動盪不安，人事異動頻繁，當年3月林技典以專業經理人之姿接下董事長職務時就穩住了軍心。

林技典說，他來燦坤的第一年全球疫情爆發，2020年訴求就是求穩，深知組織變動會帶來不安，現有一級幹部都是創辦人時代留下的，當務之急與同仁建立信任感；2021年設定為超越年，喊出只有燦坤才能超越燦坤，打造精品級3C通路Surpass超越店，店格升級更具高質感；2022年為加速年，以提升及加速工作內部效率為經營核心；2023年則為精緻年，他說加速跑快後多少會疏漏細節，2023年要求同仁在細節更精緻完美，因為魔鬼藏在細節裡。

攤開並回顧燦坤財務資料，林技典確實穩紮穩打帶領燦坤往前方邁進。

燦坤2019年每股稅後純益（EPS）為1.27元，2020年疫情爆發第一年時，林技典擔任董事長，繳出不錯成績單，EPS為1.85元，往後兩年營運及獲利跳躍式成長，2021年到2022年EPS分別提升至3.93元及4.29元。

林技典擅長經營也是行銷點子王，他發揮創意將3C賣場與住宅的場域結合，成立WanDau示範宅體驗。WanDau的創新商業模式獲得英特爾（Intel）的讚賞，在亞太及日本地區眾多入選案例中脫穎而出，拿下英特爾創新突破獎殊榮。

WanDau為台語的溫叨，是我們家的意思，突破一般3C賣場門市以品牌陳列的思維及銷售模式，WanDau擺設韓系電視、日系冰箱及音響，甚至有自動貓砂機及飲水機等，吸引新世代的客群也一網打盡客戶生活中必須的產品，猶如逛IKEA一樣享受，希望透過現場的情境體驗，讓客戶感受到燦坤替消費者打造溫暖、舒適又科技感的家。目前WanDau的客群鎖定在建商、代銷、房仲及室內設計師，今年第四季將在高雄建置第三家體驗店。

為了把舊客戶找回，燦坤進行店格的改變並努力滿足、考慮客人的需求。林技典說，公司推出買冰箱就來燦坤，給你5+2年的安心保固家電，把客人當成家人的行銷案子，與同業推出30天不滿意退貨的模式不同，燦坤瞭解客人需要的是延長保固，比不滿意退貨還實際，這也是momo、PChome等線上購物無法取代的。

同時林技典觀察出許多人使用蘋果智慧機希望學習更多修圖及製作影片技巧需求，因此創立燦坤小教室，在全台分店如新文心店、南京旗艦店等成立修片、製作影音的課程。林技典說，把燦坤品牌宗旨「3A4心」發揮至極致化，用心服務，當客人把需求交給燦坤，相信燦坤，燦坤就能賺大錢。

以身作則、重視員工 領軍往前衝

燦坤有45年歷史，今年是林技典在燦坤的第三年，每天從七點工作到晚上門市拉下鐵門的那一刻還未休息，秉持著以身作則及重視員工理念，帶著2,300位同仁一起往前衝，打造安心有前景的工作環境，讓員工的未來在燦坤成長。

燦坤靈魂人物林技典記憶力一流，巡店時遇過的店長及員工，再見時第一眼就能喊出名字，他說員工是公司最寶貴資源，是成就事業關鍵，相當重視員工的教育訓練並有一套培養幹部計畫。

首先是用人為德為才，德才兼備，但先德再才，其次要讓年輕、資深員工在燦坤找到成就感及未來，透過不斷調整工作內容及替員工找到適合發展職位，作到適才適所，俗稱試玉要燒三日滿，辨材須待七年期，培養潛在的千里馬需要時間，林技典也希望員工未來的目標與燦坤目標是重疊及一致的。他說每年提撥獎金預算全部用光，優秀員工努力付出會有正向的收入，獲得他發下的獎勵獎金。

採訪過程中林技典強調燦坤的品牌理念-3A4心，其中的4心也適用經營燦坤，用心經營自己的單位，給同仁安心的收入並在燦坤找到未來。

林技典工作時間很長，凡事以身作則，每日等待全台灣所有門市傳回的數據檢討哪裡表現不好，提出如何改善計畫，並進行彈性調整才結束，以身作則也體現在重視客訴上，他說燦坤的每一條客訴我都會去看，客人抱怨的聲音是天使的聲音，現在的燦坤是願意調整及創新3C通路龍頭。

日前林技典邀請燦坤全台資歷超過20年的資深同仁來內湖總公司領獎，感謝他們付出青春歲月，直到現在仍與燦坤一起打拚，有許多員工是第一次來總部，部分員工來過好幾次，並坦言以前工作很鬱悶，但現在看到公司改頭換面，總部這三年改變了許多看到了希望，門口的巨型祈福燈籠寫著紅字幸福兩字，就是林技典的點子，資深同仁說現在走出去會很驕傲說他在燦坤工作，以燦坤為榮。

林技典小檔案

◎現職：燦坤董事長兼任永續長、燦星網通董事長、金鑛咖啡董事長

◎經歷： 新東陽經營企劃室及電子商務副總、臺北金融大樓企劃研究室及稽核室副總

◎興趣：羽球、美食、旅行

◎經營理念： 成為台灣最符合會員對3C產品需求的通路業者，和各品牌原廠、代理商，共同成為真正合作夥伴。