廣運謝清福專訪》台商發展契機 爭取成為陸官方入庫企業

近月以來，兩岸民間經貿交流愈加熱絡，謝清福4月隨電電公會訪團赴大陸多地參訪，期間也跑了一趟北京，參與標準化協會交流，關注大陸在高度注重內循環發展的背景下，要如何鼓勵台商透過標準化，成為官方「入庫」企業，也讓謝清福看到台商發展的重要契機。



看好大陸內需市場發展，以及自2013年發起的「一帶一路」倡議沿線商機，廣運集團近年積極推行在地化，與大陸當地企業深度合作，同時透過大陸官方輔導的標準化要求，爭取成為入庫企業。謝清福說，台商將尋求在其中展現優勢，把握隨著「一帶一路」往外拓展的機會。



大陸近年加大投入培育優質企業，「十四五」期間實施中小企業創新能力和專業化水準提升工程，其中包括入庫培育「專精特新」中小企業。



江蘇省科技廳公布的數據顯示，2023年以來，廣運集團所在的蘇州，入庫企業占全省比例25.4％，蘇州在5月公布的第三批國家科技型中小企業入庫名單中，更以4,594家入庫企業，位列江蘇省第一。



身兼蘇州台商協會會長的謝清福就任五年來，持續推動台企和大陸民企合作。謝清福認為，台企存在技術優勢，具備管理、生產和品質控管能力，大陸本土企則有了解環境因素的優勢，因而培養出更強的市場能力，未來兩岸企業將創造出更多互相需求和協力空間。



國台辦2月間表示，將積極支援台企同等參評智慧製造、綠色製造項目。2022年江蘇有121家台企被認定為省級「專精特新」企業，共848家台企入庫省科技型中小企業名單。



謝清福指出，將台企入庫做為起點，有望發展為由陸企掌舵市場標案，並由台企負責生產製造和管理的模式，相輔相成發揮互補功能，進而共享機遇。



謝清福回想台商過去數十年赴陸生產，主要倚重大陸人口紅利前行，如今大陸內需市場和「一帶一路」市場在全球已占有舉足輕重地位，放眼將來進一步開發為穩定市場的可觀前景，謝清福信心表示，廣運集團蓄勢待發，勢必全力把握擴大發展的機遇。

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