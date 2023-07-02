廣運謝清福專訪》ESG成顯學 精準掌握趨勢

2022年12月25日這天，謝清福在廣運的尾牙宴上，對著集團全體員工立下了2023年的展望，定調未來發展重點包括四大方向，涵蓋碳中和、傳承接班、營業秘密和ESG。他並射出三支箭，瞄準熱傳事業、從事碳化矽（SiC）的盛新，以及物流事業的群豐這兩家公司。



ESG已成為現代企業的必考題，謝清福對此精準的答題，他說，廣運的產品和服務，有效幫助許多企業推進ESG的內部管理，對廣運來說，最重要的課題就是在散熱解決方案、太陽能和生質能等領域找到好的產品，融入為上下游產業服務的解決方案，「我們自己做，也在幫助他們」。



謝清福表示，他將公司經營交棒給廣運執行長謝明凱後的幾年間，正好碰上ESG議題倡導期，公司發起ESG的第一步，就是開始學習、建置，並啟動公司內部的總體檢。由於預見政府未來將加大力度，要求企業建置ESG，廣運看好該領域發展。



由於廣運從事的熱傳導技術、太陽能和生質能領域，皆可延伸出許多相關應用和服務，公司於是發揮研發優勢，匯集集團內各單位領導階層組成小組，透過定期會議，發想出更多具潛力的開發項目。



值得一提的是，針對綠能投資熱門領域的太陽能，廣運於2007年轉投資成立太極能源科技公司，跨足太陽能事業。謝清福認為，太陽能將發展為成熟的發電產品，龐大市場應運而生，前景看好。太極的太陽能電池生產基地位於越南，並於2022年第三季轉虧為盈。



在謝明凱領軍下，廣運集團在2023年台北國際電腦展上，展出水對氣／水對水／雙相浸沒式等相關產品，以熱傳導技術提供散熱完整解決方案。其中，廣運研發的微通道水冷背門，可有效應用於數據中心的散熱及高密度伺服器儲存的建置部署，連接客戶端冷卻水或專用冷卻器結合運行使用。



廣運目前已針對散熱需求專案，為國內外客戶規劃設計，目標是2023年下半年陸續完成產品驗證及量產出貨，另有機房改建和新建案同步並行，成為公司ESG綠色事業新亮點。

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