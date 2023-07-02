廣運謝清福專訪》交棒二代 退而不休

1976年，才24歲的謝清福以新台幣6萬元創立了廣運，47年來，胼手胝足、一步一腳印的帶領公司成長茁壯。2015年，他開始推動二代交棒，由謝明凱擔任集團CEO，檢視這幾年的成績，相較於許多的台商，廣運集團的接班之路顯得順利許多。



對於兒子接手近八年來的表現，謝清福的滿意之情溢於言表。直說做得比他好、有這個兒子滿驕傲的。謝清福還開玩笑的說：「我很高興他們慢慢架空我，他們最好架空我」，但下屬們都知道，謝清福身上的擔子即使減輕，他仍是退而不休。



受訪當天，一身勁裝的謝清福腳踏著潮鞋，身穿孫子送的飛行夾克，儘管髮絲斑白，仍掩蓋不了全身散發的精神與活力。簡報時，謝清福不僅對過往以來的所有產品及客戶記憶猶新，對於當前公司的許多重大業務，也一樣瞭若指掌。



年過70歲的謝清福明白，他總有一天要交棒，早早推動接班計畫，甚至可以放手讓孩子嘗試錯誤。他說，「我講我的概念，但他們不一定會聽我的，我也不一定讓他聽我的。結果才是重要的，但過程不一定是絕對的。」



謝清福還說，「就算明知道是錯的，我也不會堅持要按照我的意思去做，有時候，人要學會從錯誤中學習，錯誤的學習很重要，會鍛鍊承受力，跌倒了自己會爬起來。」



謝清福正在考慮不續任蘇州台商會長，原因是，他想要更多時間含飴弄孫，「不好意思耽誤會務」。他還說道，正在想著要帶太太全球旅遊100天的計畫，但一旁的下屬插話說，「他大概行程走一半就回來了，閒不住的」，謝清福自己也點點頭稱道：「如果玩到一半太無聊，我就打給我兒子叫他訂機票，就回來了。」



這位打拚了一輩子的台商，直到目前，每天都還會透過公司系統了解業務進度。退而不休正是謝清福最好的人生寫照。

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