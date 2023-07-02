謝清福走在市場前面 廣運衝刺三軌並進

5月底開始舉辦的2023年台北國際電腦展，成了廣運集團於疫後展示全方位解熱方案的大舞台，先前推出的液冷散熱方案，已獲英特爾（Intel）認證通過的廣運，新推出的方案，可擴大應用至數據機房、伺服器、5G基地台、車載、儲能五大產品項目上，發表時還搭上AI熱潮，再度引起市場的關注。



其中最受矚目的，是與其陽共同開發的「雙相浸沒式冷卻系統」，這是與工研院電光所合作，一起進行的冷凝器的優化設計，以晶片端的沸騰增強設計，開發出兼具高散熱能力與降低冷卻耗能的解決方案。



廣運集團靈魂人物是董事長謝清福。2018年時，他就看準伺服器等散熱需求會與日俱增，推動成立「熱傳事業部」，不惜從外商高薪聘請專業人才主導該部門，經歷三年的研發果然一炮而紅，締造出令人稱羨的成績。



搭AI、儲能 發展新商機



謝清福接受本報專訪時表示，資訊、AI需求越來越多，熱的問題越來越大，耗電就越來越多，還有目前相當夯的充電樁、蓄電池，都可能因為太熱而出現爆炸的意外，這些問題，廣運都可以幫客戶解決，也是公司重視ESG趨勢並融合技術發展出新商機的代表作。



他強調，相較於其他競爭者，廣運的優勢在於，液冷系統延伸出去的就是工程系統，而每個客戶要做的場域、應用，產品都不一樣，必須經過量身訂做予以設計，不是買某個相關產品回去就能使用。一直從事系統工程的廣運配合客製化的服務，更能達到客戶要求。



謝清福相當自豪的說，因為更貼近市場，知道未來需要什麼，走在市場前面的廣運，以後產品可應用的場域，會越來越多。



1976年間，謝清福成立了廣運，發展至今已47年，為全球知名的自動化生產解決方案和物流系統供應商，客戶遍及世界各地，不乏國際知名企業如海爾、京東、蝦皮，以及台灣桃園機場和新竹物流。



與此同時，謝清福致力多角化經營，除了本業自動化及上述液冷散熱方案，還跨足太陽能、第三代半導體碳化矽（SiC）、動力儲能、海水淡化、戰情中心等。產業涵蓋電子電機、半導體、物流、食品、公共工程等領域。



他也非常看好自動化產業，以及集團對碳化矽的布局發展，再加上液冷散熱方案，廣運集團已把未來的發展，鎖定在此三項業務，全心投入。



以自動化業務來說，在大陸市場及海外市場部分，為了更接地氣，積極與大陸當地行銷商合作，同時爭取成為當地政府「入庫」企業（重點培育的創新企業），進一步爭取訂單；海外方面，看好大陸「一帶一路」政策所衍生出的新機會，東南亞更是率先插旗之地，目前已在越南設點，近期又新增設了曼谷營業處。



自動化市場 永遠都很大



至於台灣市場，謝清福透露，有一項很重要的業務會從半導體切入，從產業鏈末端的封測廠做起。他進一步說明，封測領域當前使用的人力還很多，自動化程度有很大的提升空間，確實有些公司也發現這一點，添購許多自動化生產設備，卻始終未將設備進行連線。



廣運將爭取這方面的機會，現正為某大封測廠進行評估，透過廣運集團的「戰情中心」，對產線進行資料蒐集、分析並優化。一旦整體生產線自動化、連線並進行流程的改善，封測廠即可降低成本、節省人力、穩定品質。謝清福透露，今年會拿到某封測大廠的訂單，自動化市場永遠都很大，也絕對不退流行，企業會越來越依賴這方面的技術。



碳化矽領域方面。謝清福說，當初決定進軍第三代半導體，是因為集團執行長謝明凱到美國「拿現金排隊，都買不到碳化矽」，這絕對是產品發展的新趨勢。因此，2020年與子公司太極共同成立盛新材料科技，並爭取到與中科院合作，成功推出4、6、8吋碳化矽基板，目前已是台灣此一領域的指標企業之一。



大陸近年加大投資第三代半導體發展，是否形成競爭？謝清福說，台灣一直從事比較精準的投資，與大陸的發展各有千秋。目前看來，第三代半導體市場供不應求，「我們滿有把握的，預計會很有競爭力」，因此購入15,000坪廠房，可放置約600～800台的機台生產，已有很多一線廠商來接洽。



謝清福認為，三軌並進的策略下，廣運的未來還會更上一層樓。這家他一手打造的企業集團，特質就是努力做事、認真做一定有機會，廣運是一家永遠不對客戶說不的公司，只要客戶提出要求，集團就會想辦法達成，而每一次的達成，對廣運來說，就是下一次進步的開始。

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