新光金陳淮舟 安撫人心展現高EQ

滿頭白髮、文質彬彬，是新任的新光金控董事長陳淮舟給人的第一印象，他在6月9日被選任為董事長，肩負起改造新光金的重責大任，為安定人心，不久後就充滿感性發出了「給新光金控集團成員的一封信」，點出他在「至感榮幸，也備感挑戰」之餘，最重要任務就是「再度找回那個嘴角有笑、眼底有光的新光驕傲」。

現年83歲的陳淮舟，是金融市場的沙場老將，實務經驗相當豐富，戰績更是彪炳，曾帶領台新銀行從16家新銀行的末段班爬上第一名，一戰成名令人刮目相看。

陳淮舟完成的第二件「不可能的任務」為任職彰銀期間。他是在2007年2月，出任彰化銀行總經理，2008年12月升任董事長，六年之後雖卸任董事長，仍持續擔任董事直到今年4月。擔任彰銀董總的期間，業績大有斬獲，獲利長足進步，除獲得大股東台新金控的鼎力支持，也與他善於洞悉市場機會的敏銳嗅覺有關。

陳淮舟曾說，他到彰銀不是「空降」而是「回鍋」，因為當年從學校畢業後的第一份工作，就是進入彰銀擔任辦事員，服務了近6年之久，可以說，這是一家是幫他打開金融市場之窗的銀行，透過在彰銀期間的努力學習，奠下陳淮舟紮實的實務基礎，也因此，他始終對彰銀有著深厚的感情。

而在美國商業銀行的工作經驗，則讓陳淮舟看到了另一片天空，外商銀行一向流動率居高不下，但陳淮舟沉浸於最新金融知識與經驗的獲取而樂此不疲，一待就是27年；而他本人最常提及的，是在台新銀行打天下的經歷，讓他練就了一身的行銷管理的功夫。

與陳淮舟熟識的友人說，這個人待人一向和氣、脾氣溫和，充滿紳士風範，高EQ讓他在競爭激烈的金融機構裡，仍能如魚得水，工作的樂此不疲。

剛接手的新光金是一家老牌的金融機構，陳淮舟會引進何種想法，讓百年老店煥然一新？外界都張大眼睛在看。但到任之初的陳淮舟並不急於出手，而是先提出願景安定好人心，一如信中所提及「一起朝好的方向前行，不負先人、無愧來者，更不負股東、員工及客戶所託」，要先讓新光金內部安心、外界放心，才能著手改造新光金全力衝刺未來，把老招牌再擦亮。

這位有著公股銀行、外商銀行、民營銀行三種不同歷練的銀行家，要如何將「三位一體」的實務本領帶到新光金控，提升經營績效，持續受到各界的關注。陳淮舟在金融領域的第三個「不可能的任務」，會如何風光收官，且讓我們拭目以待。