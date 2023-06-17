大老闆們開演唱會 激盪創意IP商模

一群大老闆將破天荒地拿著樂器登台自彈吹唱，包括法藍瓷創辦人陳立恆、飛碟唱片前總裁吳楚楚等，在10月舉辦一場名為《艾迪亞曾經在此》售票演唱會，結合舞台劇演出。

不僅如此，這群老闆級歌手腦筋轉得快，看好艾迪亞IP延伸商機，合資成立艾迪亞音樂公司操盤，更創意十足想出新點子，未來董座人選將從這次演唱會演出歌手中票選產生，以此鼓勵歌手們賣力演出。

究竟艾迪亞是何方聖地？陳立恆指出，艾迪亞是1970年代一家傳奇的音樂餐廳，是文化名流時尚社群大本營、台灣民歌運動的孵化地，也是影星、歌手製造機，這場表演希望表現艾迪亞的精神與故事，是一種年輕人被啟發、追夢、無私奉獻的精神，後來也演變成團隊合作講紀律，為後續許多人轉戰企業界，打下成功管理的基礎。

他爆料，艾迪亞首任老闆是理律法律事務所主持律師徐小波，起初一群富二代想要有個地方聚一聚，因此成立這家音樂餐廳。後來，由陳立恆、賴聲川、林明敏（美國銀行及紐約銀行前副總）、陳家隆（好萊塢老店Stein on Vine）等四位歌手頂下。後續加入的股東有殷孝隆、殷孝祥、胡因夢、王勃與秦偉業等人。

1970年代的艾迪亞，在目前台北忠孝東路四段東區頂好商圈，曾是泥濘荒地，戒嚴時期壓抑、禁止在公共場合唱歌，一群充滿理想及才華的年輕人只能在艾迪亞用音樂表達人生，台上的歌手或台下的觀眾，許多如今都成為具影響的人物，從胡德夫、胡因夢、賴聲川開始，到後來的哈林、殷正洋、王治平等，都曾是駐唱歌手，台下常坐著是尚未啟動音樂生涯的羅大佑、蔡琴，當年文化名流席德進等來吸取靈感。

50年後的今天，當年駐唱歌手現在都已60、70歲將回歸，呈現一齣結合演唱會及舞台劇的大秀。演唱會部分，企業家級演出歌手除了陳立恆、吳楚楚、陳家隆，還有表演工作坊創辦人賴聲川、正律法律事務所負責人張大修、翔雲顧問董座雷任鯤等，當年駐唱歌手庾澄慶、黃仲崑、金智娟等近30人也將回歸開唱，另在舞台劇部分，演員有屈中恆等。

在過去50年當中，艾迪亞不定期舉辦Idea House Reunion，觀眾大多為當年的聽眾或表演者親友。今年邁入第50年，活動發起者陳立恆、吳楚楚、賴聲川及雷壬鯤，希望將艾迪亞的故事說出來，也以50周年紀念為契機，將這群人齊聚一堂，用全新的能量共創一場精彩絕倫的演出。

《艾迪亞曾經在此》將結合歌曲跟戲劇，說一個時代的故事。所有歌手都義務性演出，只領象徵性酬勞250元，這也是當年艾迪亞的酬勞行情，由導演賴聲川統籌演出並編劇，結合表演工作坊及演員屈中恆等，帶給觀眾體驗那個特殊時代、人物的感動。