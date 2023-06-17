鄒開蓮 勇敢為自己創造國際舞台

前Verizon Media國際事業董事總經理鄒開蓮近日出書，暢談工作職涯，回顧過往30年，始終以「創業家」的精神投入工作，沒有把自己當成外商專業經理人。在許多關鍵時刻，做出勇敢決定，不但奠定雅虎奇摩成為龍頭業者，也為自己創造出一個少有人能及的國際舞台。

雖然30歲前換四份工作，但年僅32歲時，她就當上台灣MTV總經理。2000年加入雅虎，雅虎併購奇摩之後，她擔任雅虎奇摩總經理的7年內，雅虎奇摩市占率達98％，成為兼具媒體和電商兩項營收雙引擎的分公司，在雅虎全球是個獨特又亮眼的事業體。

鄒開蓮在新書分享會時提及，全球最大拍賣網站eBay要進入台灣的前夕（2002年），她決定親自飛美國，向創辦人楊致遠提案要做拍賣，當時雅虎主要業務以郵箱和搜尋為主，楊致遠用懷疑的態度回「你有沒有搞錯，你要跟eBay競爭？你懂怎麼做拍賣嗎？」只差沒有脫口而出「你瘋了嗎？」

鄒開蓮提出幾項關鍵數據，認為有機會和eBay拼搏，她看得出來，原本不信的大老闆買單了，而且給了她16個人，把產品做好。她相信，不只是計畫有說服力，「我的勇氣也感染了他」。後來eBay在2006年時退出台灣，雅虎奇摩穩居台灣拍賣龍頭。爾後再購併興奇科技，進入B2C（企業對消費者）電商，另購併當時年輕人愛用的無名小站，跨足社群。而雅虎奇摩成功背後最大的因素，歸功於雅虎併購奇摩後，成功整合內部團隊和留住人才。當時雅虎台灣僅20多人，奇摩卻有200多人。鄒開蓮用真心誠意和公平遊戲規則，讓所有主管和員工幾乎都留下來，並融合成一個大家庭。在此基礎上，雅虎奇摩才有後來一飛衝天的表現。

鄒開蓮認為「管理都離不開人」。30年的職涯中，她非常享受和團隊一起攜手朝著目標奔跑的感覺。雅虎全球多次組織更迭，與她共事的同仁常說「只要有Rose在，就算天塌下來也不怕」。

一路走來，不管是對待員工、老闆或是合作夥伴，鄒開蓮一向都抱持著合作雙贏的態度，例如，從老闆的角度去思考、幫助老闆成功。給員工舞台、讓他們發揮。對合作夥伴也是像玩「兩人三腳」的遊戲，發展共好共榮的信任關係。

一路從雅虎奇摩總經理，晉升至雅虎亞太區董事總經理、Verizon Media國際事業董事總經理，她不諱言，這兩次晉升的機會，也是勇敢去爭取來的。2007年，雅虎本來要從總部派一位購併專長的主管來擔任亞太區主管，鄒開蓮心中想「我在台灣的成績有目共睹，但機會來時卻被忽略了」。於是鼓起勇氣問創辦人「Jerry（楊致遠），你有考慮過我嗎？」雅虎總部因此決定將北亞及澳洲市場交給她。第二次是Verizon併雅虎後，新任執行長原本要找她負責美國的業務，她反而建議，將美國之外的市場交給她全權負責，執行長接受了她的建議，達成雙贏，她也成為Verizon Media國際事業董事總經理。

儘管非常熱愛工作，但是母親過世、自己罹癌等事情衝擊，鄒開蓮在2020年時決定急流湧退，開啟第二人生，享受人生的季節。今年將30年工作的點滴心得，撰寫成「親愛的別怕，勇敢說Yes」一書，晉升暢銷書作家。但凡讀者因書中的一句話或一個故事受到啟發，都會令鄒開蓮覺得開心不已。