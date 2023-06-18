資誠周建宏拋4對策 打造企業淨零競爭力

PwC Taiwan的全方位淨零服務由不同領域專家結合多年累積的經驗，提供數位碳工具、綠電採購策略、不動產永續與建築能效提升、智慧節能診斷、綠色科技新創整合、綠色金融等，協助企業實現淨零碳排目標，主要推手就是資誠聯合會計師事務所所長周建宏。

周建宏也是資誠聯盟事業執行長，因此資誠的淨零服務不僅限於會計業務，還結合資誠永續發展服務公司、資誠創新諮詢公司、普華國際財顧公司、普華國際不動產公司等。

周建宏表示，淨零不只是公益，更是企業達到吸引資金和永續營運的關鍵。PwC Taiwan提供企業四個淨零轉型對策，從碳盤查、規劃減量路徑、制定轉型策略到永續溝通揭露，依據企業產業別、階段性來提供全方位諮詢服務。

PwC Taiwan提供全方位的金融業淨零服務，在碳盤查階段，包括營運面碳盤查（範疇一、二、三）、投融資組合財務碳排放（範疇三），以及國際標竿／Peer間距分析與比較。

減量路徑階段則包括永續治理單位規劃、永續策略藍圖建構、金融業氣候風險與機會評估、金融業科學基礎（SBT）或淨零目標建立。

至於轉型策略階段，包括綠色／永續標籤落地與應用、金融商品碳足跡、投融資標的議合策略、永續經濟活動認定指引之評估與規劃、內部碳價（ICP）制度導入；溝通揭露階段包括國際永續標準導入、資訊揭露輔導與確信、金融商品確信。

周建宏表示，包括綠建築和企業選址，也是企業邁向永續的關鍵之一，綠建築有九項指標，PwC提供「不動產永續與建築能效提升」服務，針對括企業選址顧問、取得綠色標章、商辦大樓綠電採購及憑證諮詢提供解決方案。

針對提高新建物能源效率，PwC的服務包括都市規劃與開發評估顧問諮詢、政府或相關標案的備標諮詢、還有銀行綠色金融諮詢（綠色容積）；其他還有不動產投資及併購交易及企業轉型策略實施。

周建宏認為，綠色製造是製造業邁向永續經營的基石，其中智慧節能更扮演關鍵角色。由於國際大廠注重供應鏈的減碳進度，加上製造業在生產過程中使用大量能源和電力，企業必須思考如何降低能耗並提升能源使用效率。

有鑑於此，PwC Taiwan也輔導企業建立能源管理運作與管理機制，建立相關能源管理指標，並評估企業導入智慧能源管理系統的可行性和規劃系統規劃，提供適當的教育訓練培養相關人員對能源管理能力與認知，同時協助企業導入數位化的能源管理平台和現場感測器的設置。

周建宏強調，PwC Taiwan致力於打造一個綠色科技新創生態圈的平台，進行各項資源的挹注與對接，協助生態圈的各個合作夥伴，包括新創企業、中大型企業、創育機構、投資人及政府單位，掌握關鍵議題，並找出解決方案。

四神器兩平台 讓綠金變現金

協助企業淨零，周建宏領軍資誠，使用四神器、兩平台，讓企業可以綠金變現金。其中兩大神器是「神碳計算機」和「綠電採購儀表板」、「智慧節能診斷」和「PwC’s Scale-up加速器」；兩大平台則包括碳追蹤管理平台和企業共同創新平台。

PwC Taiwan開發「神碳計算機」（Carbon Calculator），以數位化的資訊平台，提供中小企業雲端協同作業的碳盤查環境，透過顧問式引導完成企業碳管理，可提供中小企業進行組織碳盤查計算。

PwC也開發「碳追蹤管理平台」（Emissions Tracker），遵循國際標準框架，提供安全可靠的中央資料庫，蒐集來自營運和價值鏈中源系統的定量和定性碳排放資料，透過系統上傳整理自動化蒐集和管理。

至於「綠電採購儀表板」則是為了滿足企業購買綠電的需求，PwC Taiwan開發該系統，協助計畫採購再生能源的企業，根據本身用電季節性與時間性，評估不同再生能源選擇，設立合理的綠電採購目標與數量，彙整採購綠電對於企業電力成本與減碳的影響。

同時，PwC Taiwan提供「智慧節能診斷」服務，協助企業進行能耗盤查分析與節能路徑規劃，針對空壓、空調、泵浦、風機、鍋爐、熱回收六大系統，導入量測技術、技術訪談／勘查、工廠應用情形調查，建議智慧節能監控和管理方式。

周建宏指出，PwC Taiwan建立「企業共同創新平台」，協助大型企業對接綠色科技新創，包括協助制定計劃策略及目標、尋找遴選具合作潛質新創，以促成整合強化雙方的成效。

PwC’s Scale-up加速器則可協助投資人發掘培育綠色科技新創，並橋接PwC集團商業資源網絡。再透過新創經管輔導行銷整合服務，協助創育機構整合資源發展綠色科技新創。

周建宏小檔案

◎現職：資誠聯合會計師事務所暨關係企業所長暨執行長

◎學歷：東海大學物理系畢業、美國密蘇里大學電腦科學碩士、美國密蘇里大學會計碩士

◎經歷：資誠聯合會計師事務所所長、資誠聯盟事業執行長、PwC 亞太區執行董事、資誠教育基金會董事、資誠新世代企業家聯誼會會長、 會計研究發展基金會董事、台灣企業會計準則制定委員、中華民國創投公會理事、台大管理學院客座教授、清大EMBA／MBA客座教授