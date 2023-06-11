臺灣金沈榮津專訪》NO ESG NO MONEY 阿伯讓臺銀動起來

談到企業的凈零轉型，臺灣金控董事長沈榮津直指，未來就是「NO ESG NO MONEY（沒做到ESG，就拿不到錢）」，臺銀對授信建構ESG評估制度，他甚至要求臺銀分行經理參與經濟部工業局於北中南舉辦以CEO為對象的淨零轉型講習會，記下參與的企業名單，以了解哪些企業有用心做ESG。

臺銀截至今年4月底，六大核心戰略產業授信餘額9,315億元，排名第一，其中對「綠電及再生能源產業」放款規模更領先同業。沈榮津說，未來趨勢是「從低碳到零碳」，企業要符合RE100全球再生能源倡議，例如公開承諾在2020至2050年間達成100％使用綠電的時程，他認為將來可由金融業訂立低碳目標，藉由政策金融支持產業數位轉型、淨零轉型。

最主要的方式，就是建構ESG評估制度，內容包括逐案檢核ESG三大構面，評估授信戶的努力與績效，做為調整授信條件及利率參考。以及依據赤道原則導入環境與社會風險審查機制，確保大型融資專案不會對環境面與社會面帶來重大潛在風險或負面衝擊。

同時，為支持政府2050淨零排放目標，目前也正進行投融資範疇三碳盤查，以掌握投、融資部位轉型風險，並規劃加強辨識高氣候風險產業；未來將持續透過強化與授信戶議合，積極引導授信戶永續轉型，真正做到「NO ESG，NO MONEY」。

沈榮津具備深厚的「產業底」，更知道要如何最快與企業ESG需求接軌，他要求臺銀積極參與工業局的「淨零轉型說明會」，他分析，CEO掌握了企業的所有資源，藉由說明會，CEO聽到未來的淨零轉型趨勢，未來也會要求企業去調整公司的經營策略、調整公司的資源，進一步重新檢討製程、流程；在CEO思考企業需求的時候，臺銀分行經理就在現場發名片，巧妙地「把橋樑架起來」。

沈榮津指出，在協助企業發展ESG外，臺灣金也要做到永續金融，因此已組成永續發展委員會，由董事長及總經理擔任主任委員及副主任委員，子公司董事長及總經理為委員，引領永續政策發展方向，旗下公司如臺銀、臺銀人壽、臺銀證券、臺銀保經等也設有永續發展委員會，並由副總經理層級擔任永續長，負責各子公司永續業務之推動。

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