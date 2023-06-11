臺灣金沈榮津專訪》臺銀海外策略：有根的國際化

臺灣金控董事長沈榮津對臺灣金的期許之一，即是配合政府政策，在金融面協助臺商走向世界，臺銀也不斷加強對臺商企業國際化布局提供金融服務。沈榮津表示，臺銀的海外營運以「有根的國際化」為策略目標，近期案例就是開設臺銀鳳凰城代表人辦事處，也是首家於亞利桑納州開設據點的外資銀行。

沈榮津表示，為了讓臺商走出國際時，能同時有可靠的金融服務，臺銀近年來以「建構領導銀行，布局全球市場」為願景，融合政府新南向政策，順應全球經濟金融情勢變化，強化國際布局，例如持續於新南向國家、美國矽谷及德國法蘭克福設點。

目前臺銀海外計有12家分（支）行及10家代表人辦事處，共22個據點遍布歐、美、亞、澳、非五大洲。隨著台積電落腳美國鳳凰城，供應鏈臺商也跟著前進美國，2022年6月，臺銀看好台積電為首的臺資半導體產業鏈，率國銀之先於美國鳳凰城成立辦事處，也是首家於亞利桑納州開設據點的外資銀行，就是希望能就近服務臺資企業，支持臺灣產業聚落形成。

沈榮津指出，臺銀海外營運以國際聯貸為主軸，並以「有根的國際化」為策略目標，結合國際金融業務分行（OBU）、海外分行及各辦事處，強化與企業國內母公司關係，為臺商企業提供整合性服務，具體來說，臺銀會就客戶國內外據點相關存款、放款、匯款等需求，進行整體瞭解與考量，並且依其需求提供客製化服務，例如台積電母公司為臺銀存款客戶，台積電至美國亞利桑那州設廠時，臺銀洛杉磯分行就提供了開立信用狀等融資服務；我國世界級航商長榮海運母公司為台銀存、放款往來客戶，2021年其子公司在美國提升硬體設備時，臺銀洛杉磯分行也為其提供放款、開信用狀等融資服務。

沈榮津表示，臺銀為了讓展業模式更有效率，提升國際業務發展，也同時與國際指標金融機構建構策略合作關係，開拓國際市場。未來臺銀將持續關注海外臺商客戶與產業發展趨勢，視各國准入條件及成本效益，適時評估於具有商機及發展潛力的國家申設據點，以及各辦事處升格為分行的可行性。

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