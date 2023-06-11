臺灣金沈榮津專訪》人生哲學清心寡慾 一切隨緣

臺灣金控董事長、總統府資政沈榮津從產業界最喜歡的經濟部長、行政院副院長，跨足到金融業，其契機外界都很好奇，沈榮津揭密：一開始是接受長官之安排擔任臺灣金控董事長，他思及國家處於重大轉型階段，就接下重擔。沈榮津的政治人物生涯、職涯經歷顯赫，他的人生哲學卻相當清心寡慾，一切強調「隨緣、惜福、惜緣」。

回憶今年初從行政院副院長，一躍斜槓到臺灣金控的過程，沈榮津表示一切源於「長官的安排」，他沒有太過猶豫，就應允此安排，被追問「長官」是不是指總統蔡英文時，沈榮津笑著不做回應。沈榮津過去的經歷中，並沒有金融資歷，但他依舊信心滿滿，強調「（臺灣金控）集團董事長需要的是瞭解任務是什麼」，指臺灣金控的政策任務非常多，例如紓困與振興方案、居住正義相關政策，如社會宅聯貸案的主辦銀行和管理銀行等，每項政策主管機關都有委託額度，身為董事長，他要做好計畫管控達成任務。

沈榮津表示，他從事公職53年，一分一秒都很珍惜，由於他是出生於台南新營鄉下的農家子弟，來到首善之都台北打拚時，沒有任何背景人脈，但沈榮津從任職於台北工專（北科大前身），轉職到經濟部工業局，從局長、次長到部長，累積非常多產業人脈，產業老闆與他不僅是主管機關與業者的關係，更是「一通電話就幫忙」的關係。例如美超微創辦人梁見後就是在台北工專（北科大前身）擔任助教的老同事，沈榮津在經濟部長任內拚台商回台投資，他親自拜訪梁見後促膝長談，梁見後就決定斥資百億回台設廠，臺灣首富林書鴻、NVIDIA的共同創辦人暨執行長黃仁勳，也都與他有交情。

也因此，沈榮津很了解企業主的痛點，他說，企業主真正想要的不是金融業幫忙找到多少錢，重要的是有沒有適合的團隊、技術協助提升企業競爭力，一但可以牽線，企業甚至會捧著錢來排隊合作。他舉例，近期了解到南部不銹鋼脫蠟鑄造業者的智慧化成果，他不僅親自到彰化、高雄、屏東去看，更馬上幫忙聯絡兩部遊覽車的相關業者、公會，直接協助業者解決技術及市場布局。

沈榮津對產業的敏感度，建立於他花了許多心力親自走訪產業，這讓產業界對他十分信任，也會主動和他更新產業最新動態、趨勢，沈榮津在獲得資訊後，能立即聯想到自己手上有什麼人脈、資源可以牽線，他描述自己「不是冷冰冰的」，面對產業，他總會發現最重要的「眉角」、知道自己該扮演什麼角色。

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