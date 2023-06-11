臺灣金沈榮津運用政策金融 推動兩大轉型

從推動臺灣產業發展的經濟部長、行政院副院長轉戰臺灣公股行庫龍頭的臺灣金控董事長沈榮津在接受本報專訪時強調，自己的任務就是用「政策金融」支持「產業升級轉型」與「2050淨零碳排轉型」兩件事。

沈榮津並預測臺灣未來三大潛力產業，一是AI（人工智能相關）運用高速運算的產業，如廣達子公司雲達；二是符合淨零碳排，如車輛電動化相關產業；三是能源轉型相關產業，如重電機、儲能、再生能源等。

從官場歷練 轉戰至金控

沈榮津在新冠肺炎疫情三年間，從穩住口罩量能的經濟部長、到催生淨零排放的行政院副院長，疫後亟需復甦之時，接下臺灣金控董事長，即要從金融角度協助臺灣產業。

從產業界走到金融界，該扮演什麼樣的角色？沈榮津清楚定義在臺灣金的任務，金管會制定金融政策，但臺灣金要「用政策金融，支持產業」。

沈榮津指出，產業目前最需要兩項升級，一是數位轉型，二是淨零轉型。他回憶20多年前電子業已進行一波數位轉型，國際品牌要求供應鏈從中心廠到衛星廠都要導入電子化，沈榮津當時是經濟部工業局副局長，任內協助推動示範性計畫，讓臺灣IT產業與國際接軌、在全球揚名20年。

「其他產業那時候時機還不成熟，現在談工業4.0，其他產業都可以推動數位轉型」，沈榮津說這次他又「躬逢其盛」來到金融單位，因為「轉型的時候就是需要錢」，他能再延續20年前的轉型推手使命。

具體以資金協助產業轉型的方式，包括針對臺灣重要戰略性產業，如半導體、5G、人工智慧，將主辦或參貸大型聯貸案；至於國內中小企業在轉型之外還有疫情後的振興需求，臺灣金控會導入永續金融管理機制，以責任授信原則，助中小企業升級轉型，培養符合國際減碳要求的能力。

其中，沈榮津非常重視淨零轉型的發展，台銀到2023年4月底對綠電及再生能源產業授信餘額為4,702億元，除了2021年兩件指標聯貸案：友達光電500億元永續指數連結聯貸案、中能452億元離岸風場聯貸案外，沈榮津上任後，2023年4月台銀又主辦了華邦電200億元永續指數連結聯貸案，以及友達光電5年期200億元永續指數連結聯貸案。

除了「護國神山」半導體產業、淨零要角的再生能源產業外，沈榮津指出，未來20年，他最看好、也會在臺灣金帶頭支援的產業有三類，首先是AI相關產業，例如具備高速運算能力的伺服器，在臺灣就有廣達子公司雲達、全球高市占率的美超微（Super Micro Computer, Inc.），希望未來能串聯商機；第二是淨零排放相關的電動車產業，經濟部也已規劃未來四年將投入新臺幣50億元，補助電動車與智慧車電領域研發；第三類則是能源轉型帶來的重電機國產化，例如中興電工、士林電機、亞力等業者，沈榮津說，在綠能如太陽光電發展下，會產生升壓站等需求，同時電網韌性計畫正在進行，相關產業至少到2030年都相當具備成長機會。

登高一呼 拋磚引玉

為了要讓金融業能確實協助企業進行轉型，沈榮津指出，除了臺灣金控、臺銀積極協助，包括主辦或參與相關聯貸案外，有資金需求的企業更多、金額越大時，他也有心在銀行公會登高一呼，呼籲金融業一起「挺產業」，不會獨享。沈榮津分析，企業本身就有資本，最需要的其實是商機，而銀行配合ESG談利率條件，既可以做生意賺利息，又可以帶領產業往ESG的方向走，創造雙贏，甚至對國家、企業和銀行都很好，現在各銀行其實也都在做了。

另外，沈榮津也提到，除了協助產業轉型，公司治理同樣是他的任務。他指出，集團內金控和三家子公司的數位轉型，並不是為數位轉型而轉型，他的方向很清晰，就是「讓利害關係人：顧客、行員，都有感轉型」，例如透過數位工具提升行政效率及方便客戶，達到轉型的最佳效益。

沈榮津強調，臺灣金做為「國家和政府的堅定力量」，將戮力執行政策任務，齊心打造共融、共好、共榮的幸福臺灣。同時更要做為「民眾和企業的堅穩靠山」，為社會大眾提供多元可靠的金融商品、溫暖細緻的貼心服務，還要協助大企業開疆關土、拓展全球市場，協助中小企業轉型升級、提升經營效率。臺灣金的定位及角色是優質國營金控公司，自我期許精益求精，不僅只追求績效表現，更要在淨零轉型、社會共榮共好、公司治理等ESG多元面向努力精進，實踐永續經營的目標。

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