迪菲循陳佩芬 用超音波解決「鳥事 」

順應自然，專利驅鳥器打入各行各業

迪菲循飛航科技，不是航空公司、也不是科技公司，而是台灣唯一在兩岸擁有超音波驅鳥設備專利的公司，也就是一家「只管鳥事」的公司！迪菲循飛航科技共同創辦人、營運長陳佩芬透過獨家取得專利的「超音波驅鳥器」，打造鳥類不喜歡的環境，達到驅鳥效果，目前包括台電、倉儲業、寢具業者、果農或知名廟宇，都是迪菲循的客戶；就連日本JR、多國機場也在尋求合作。

陳佩芬來自台北，大學念的是服裝設計，創業之前，她待過服飾業、電信業、租賃車業，工作運不錯的她，職涯都趕上好時機，待遇比起同業稱得上優渥。不過，她卻渴望突破，「我曾待在客服部，電話打來你都知道是什麼問題，但你無法改變。」後來進入有組織制度的大公司，公司希望員工聽指令辦事，「如果你用自己的方式做事，反而會被當作異類。」

陳佩芬當業務時，認識了在航空界資歷頗深、熟悉大陸市場的姜自壯，兩人成為合作拍檔，開始關注兩岸間的貿易機會。很快地，機會來敲門，「大陸有人問說，台灣的電子產業很厲害，請我們找找看有沒有機場可以用的驅鳥器。」

陳佩芬觀察市場現況，大多是使用傳統驅鳥方式，例如鳴笛、沖天炮、散彈槍、煤氣砲等，製造聲響驚嚇鳥類，或是訓練老鷹防鳥，但訓練費用所費不貲。為了找到適合的產品，陳佩芬在台灣詢問各家廠商，都找不到滿意的智能性產品，有的儘管是科技產品，影響範圍卻太短，成效不彰。進一步詢問廠商的研發意願，多數只想做代工，沒有業者想進一步強化設備。

經過多方評估，陳佩芬與姜自壯乾脆自行找團隊研發驅鳥器，2021年初，迪菲循超音波驅鳥器成功取得專利。一般驅鳥器的有效距離大約是10公尺到15公尺，新產品突破了超聲波在距離上的限制，讓有效距離達到150公尺，且不會對生態造成影響。

鳥類活動飛行高度與飛機起降階段的活動範圍大幅重疊，再加上機場周遭的環境適合鳥類生活，使得鳥擊事件多在機場周遭發生，不僅嚴重影響飛航安全，更是機場空安維護單位的重要課題之一。由於大陸民航市場迅速發展，通用機場持續增加，成為陳佩芬瞄準的重點市場之一。

「大陸一個機場的鳥防科有20多人，且只管鳥事；在台灣，鳥防是相關單位的額外工作，記得有一次，我們連去機場都險些開車撞到鳥。」她說，台灣飛航單位人事精簡，對鳥擊問題反而不如對岸重視。陳佩芬有感而發說，「至少我們願意改變，降低飛機撞到鳥的機率。」

驅鳥器在市場上運用廣泛，包括飛安、電力設備、住家、廠房及農業等，皆可能遭受鳥害所苦。對住家或宮廟來說，小鳥在屋簷處築巢、停歇，叫聲擾人、鳥糞造成污染與清掃困擾；對農民來說，農作物採收期間最怕遇到鳥害導致產量減損；電力系統若遇鳥類築巢，也可能使線路跳脫，造成大停電，後果不堪設想。

陳佩芬說，驅鳥需求大，透過口耳相傳與媒體報導，陸續有許多苦於「鳥事」的單位紛紛來洽詢，包含電力設備、倉儲業、社區、農民或寺廟等，知名品牌眠豆腐、法鼓山農禪寺都是客戶。

尤其智慧農業的需求量大，加上近年政府積極推動智慧、有機和友善農業，成為台灣市場的發展主力。陳佩芬舉例說，金門曾因高粱、小麥受鳥害侵擾，竟發生上百隻雁鴨被毒死的悲劇，為了保護農作物，少數農民不僅毒殺野鳥，甚至直接將農藥噴灑在作物上。除了對人體有害，還會影響生態鏈，「如果我們能有效把鳥趕走，農藥下得少，消費者更安心，也能與生態共生。」

陳佩芬表示，創業以來「校長兼撞鐘」，舉凡營運、拓展業務、改良產品到行政雜務，一路學習、成長，看到產品實際發揮影響力、助人解決問題，仍是最大的收穫。過去鳥聲啾啾的地方，變得安靜，客戶再也不用為了摘鳥巢爬到危險的高處，為此開心不已，這也是她最大的成就感！

陳佩芬表示，驅鳥是以尊重自然、順應自然的方式，讓人類文明發展與生態共生，未來希望走向智慧農業的產業管理，解決鳥害及蟲害。她說，雖然創業不易，但她仍看好市場前景，「科技的快速改變，我們很難想像，但已經在發生中，預期驅鳥的運用範圍只會愈來愈廣。」

跑業務、施工 女力團隊一手包辦

誰說女性不能拿電鑽？手持電鑽安裝設備，頂著安全頭盔爬上爬下，這是迪菲循驅鳥團隊日常的工作情景。特別值得一提的是，這是一支以女性為主的驅鳥團隊，從業務、機檢、施工到後勤，皆由女性一手包辦。

迪菲循飛航科技營運長陳佩芬說，外界認為裝設驅鳥器工作粗重，其實以目前科技不成問題，市面上早有許多方便女性使用的機械，女性有很多職涯方向可以走，甚至成為行業主力。「不要受限於自己的過去、性別、甚至年齡，只要找到方向，勇敢前進就對了。」

「我們的業務團隊就是施工團隊，人手不多，以女性為主，在台灣確實絕無僅有。」陳佩芬笑說，迪菲循目前規模不大，每位員工都要具備單打獨鬥的能力，才能發揮最大戰力，「外界對女生拿電鑽感到驚奇，其實只是性別刻板印象在作作祟。」儘管偶爾要爬上爬下，她身為女性並不覺得有特別困難之處，「只要有心學，我相信每個人都能上手。」

迪菲循的員工有轉職的空姐，也有剛出社會的年輕女生。穿套裝、化著美美的妝跑業務，施工亦不假手他人，扛著重達1公斤至6公斤的驅鳥設備，使用電鑽也不成問題。

陳佩芬年近40歲時，人生大轉彎決定創業，開始了「驅鳥」生涯。她很驕傲地說：「我們的員工出去，很多人看到女生，以為只是來跑業務，沒想到施工也是我們自己來！」

陳佩芬小檔案

◎現職：迪菲循飛航科技股份有限公司營運長

◎年齡：43歲

◎學歷：台南應用科技大學（前身為台南女子技術學院）

◎經歷：大眾電信、和運租車

◎休閒嗜好：旅遊