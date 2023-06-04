合富王瓊芝專訪》遇水搭橋 關關難過關關過

合富成立時，之所以鎖定大陸市場，除了當初大陸市場的成長性顯而易見，王瓊芝坦言，理性的評估不敢說，應該帶有一點感性。20多年來，秉持著「逢山開路，遇水搭橋」信念，關關難過關關過，回首來時路，王瓊芝認為，當初的選擇是對的，因為愈晚進來的門檻愈高。

王瓊芝創立合富前，曾在外商任職超過15年。擔任高管的她，常到大陸各地考察，因此發現這片廣大市場的成長潛力。她說：「每一年來看，都不一樣，肉眼就可以看到這塊土地正在快速成長。」

王瓊芝表示，身為台灣人非常幸運。1990年代到2000年，是台灣的茁壯期，在此期間台灣人學到了很多東西，經歷很多邁向成功的道路，而成功道路上的阻礙，我們也都學習到了。

所以當時她想，「如果把成功經驗複製到大陸，不就正好能享受到大陸市場成長的機會嗎？如果當時不做，錯過了成長，就永遠沒辦法再複製。」

基於上述想法，在1997年間，王瓊芝與其他合夥人在上海創立了合富，2000年她更舉家搬到上海。

但沒有一帆風順的成功道路，尤其是在專業人士雲集的醫療產業，王瓊芝坦言田「碰到很多困難」。例如，為了拓展業務，她曾親自走遍大陸各地「陌生拜訪」，記得自己曾帶著員工赴山東某家大型腫瘤醫院，拜訪設備科長，介紹高新放療設備時，被冷嘲熱諷了一番，「當時那位科長的言語，讓我非常難堪。」

又例如，合富在2008年推出減少多層代理、幫醫院降低成本的層峰計畫時，沒有人相信合富能做得到，但憑著「這是一件好事情，好事就要堅持做」的信念，以及堅信不管對醫院或廠商，都能創造雙贏的決心，一步步攻克難關，最終贏得了多家醫院和廠商的認可。合富目前的續約客戶達80％以上，協定最長的合作夥伴達22年。

王瓊芝相信，只要不氣餒、永不放棄，合富就能走得更遠，創造更大更好的成績。

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