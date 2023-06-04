合富王瓊芝專訪》打造平台 促兩岸醫療科技交流

早在公司成立隔一年的1998年，合富就創建了兩岸醫療交流平台，希望能將台灣經驗帶到大陸。成立至今，已形成一個層級高、議題廣、地域大的全方位赴能醫院兩岸交流平台。

至於具體交流內容，可分成四大項，一是政府制度互動，二是醫院發展管理，三是醫師交流學習，四是護理交流學習。

5月7日在上海舉辦的「健康中國‧醫院發展和運營管理高峰論壇」，聚集來自兩岸的頂尖醫療界人士，台灣代表方面，包括台灣醫院協會理事長翁文能、台灣私立醫療院所協會理事長李飛鵬、台灣醫務管理學會秘書長黃明國等人出席。大陸方面的出席代表，則有中國醫院協會會長劉謙、清華大學醫院管理研究院常務副院長張宗久等。這是兩岸醫療交流的縮影，也是合富疫後第一場推動的兩岸交流活動。

王瓊芝在活動致詞時表示，合富致力於推動兩岸醫療交流，至今已在110多個大陸城市，促成了45,000多人次交流互動她還向記者介紹說，透過合富兩岸交流平台，已幫助800多家醫院進行多維度的發展。

王瓊芝說：「每當有大陸的醫院跟台灣交流學習後，必定會依賴合富，跟我們做一些生意，為什麼呢？因為只有我們能賦能給他。」

值得一提的是，近期合富積極推動一項賦能醫院的專案是「決策一體化分析平台」，該專案也是匯集兩岸眾多醫院運營管理及資訊專家長期經驗，投入開發擁有兩岸著作權的醫院科室運營管理軟體，助力醫院完成資料標準化、整合化、自動化處理。王瓊芝認為，該平台是醫院降本降耗、提高運營績效的必要工具。

合富接下來的市場布局策略之一，是引進更多新科技。王瓊芝很想解決的是，台灣生技業者苦於台灣市場小的痛點。除了增加既有的磁振顯像放療設備品項外，還透露將通過多種管道，多方瞭解包括雷射手術、微創手術、婦科、幹細胞等台灣企業優秀技術，希望有機會透過兩岸交流平台引進大陸，讓兩岸都能受惠。

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