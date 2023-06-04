合富王瓊芝專訪》助台商一臂之力 搶大健康商機

深耕大陸20餘年的合富集團董事長王瓊芝，除繼續擴展公司業務外，也積極投入社會公益與台商協會工作。剛剛舉行的全國台灣同胞投資企業聯誼會（台企聯）第六屆會員代表大會上，王瓊芝榮任副會長。

2020年，上海市台灣同胞投資企業協會（上海市台協）成立大健康行業工委會後，王瓊芝擔任了首任主委。她上任首日，就推出工委會三大目標宗旨，以說明台商拓展大陸大健康商機。

大陸2016年推出「健康中國2030」規劃綱要，王瓊芝認為，大健康是大陸的「朝陽產業」，不論復健、醫藥、美容安養，都有龐大商機。儘管台灣生技醫療技術進步，但王瓊芝清楚台資相關企業想在大陸成長茁壯並非易事，想分食大健康產業這塊大餅，更需訂定策略。

在大健康行業工委會揭牌儀式上，王瓊芝即訂出工委會三大目標宗旨，一是要讓台資企業能夠報團取暖，非單打獨鬥。二是希望將合富過去累積的兩岸資源貢獻給台商。三是進一步讓從事大健康產業的台商能在長三角地區穩定擴展，以上海為中心，擴展至長三角地區。

具體做法上，王瓊芝先接觸許多相關行業成員，並將其聚集在大健康行工委會內，會員從一開始5、6個，到現今已成長至近60個，「每辦一次活動，成員都會繼續增加」。

聚集了會員之後，王瓊芝開始推動工委會經常舉辦活動，例如參觀醫學院等交流拜會活動，也舉辦市集，讓台商展示產品。

王瓊芝還提及，上海台協非常注重青年在大陸的發展，工委會會特別給予台青企業家支持。例如舉辦市集時，攤位租金免費等，為台青降低成本，創造舞台。

不過她也強調，無論醫藥業或保養品類，大陸本土也有許多競爭者，而且品牌宣傳做得不錯，市場對這些本土業者的回饋也不錯。所以台青會面臨一定的競爭壓力，最大挑戰在於資本以及品牌宣傳，如何凸顯產品與本土業者不同，品牌創意是台青企業家要突破的。

展望大陸市場表現，王瓊芝認為，儘管疫情導致市場成長減緩，甚至停擺兩到三年，但不會永遠停擺，反而會更高速追上。尤其大陸政府推動政策一直非常積極有效率，台商看到這個廣大的市場，更應該參與其中，能參與是最好的事情。

延伸閱讀

合富王瓊芝橫跨兩岸醫療 攻疫後復甦財

合富王瓊芝專訪》打造平台 促兩岸醫療科技交流

合富王瓊芝專訪》遇水搭橋 關關難過關關過