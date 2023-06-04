合富王瓊芝橫跨兩岸醫療 攻疫後復甦財

2022年2月16日，合富中國在上交所主板上市，成為台灣第一家在兩岸雙上市的醫療相關企業。二次上市後，在大陸資本市場取得資金的挹注，加上疫後開放的背景，合富集團董事長王瓊芝摩拳擦掌準備大展身手，計劃年底前，將業務觸角從當前的13省，擴展至至少20省。

合富1997年於上海創立，成立之初即鎖定大陸市場。一開始，合富是以引進檢驗設備提供給醫院、再販售設備相關試劑為主要業務。但因應政策轉變，合富2008年再度創新業務模式，推出「層峰計畫」，並以「體外診斷試劑集採服務」為業務主力。

體外診斷試劑業務卓越

發展至今，合富的體外診斷試劑集採服務已全面覆蓋1,000餘個不同廠商、近17,000個品項的體外診斷產品，及近3,000個品項的耗材，醫院客戶遍及大江南北，不僅北京、上海、廣州等一線城市，黑龍江、江西、四川、江蘇、河北、河南等均有合富客戶。目前該業務約占合富營收80％。

若從市占率來看，王瓊芝說，合富一般被市場歸類為體外診斷醫療器材行業（IVD，In Vitro Diagnostic Devices），以及醫用耗材集約運營服務業（SPD，Supply、Processing、Distribution）。這兩者再加上合富進一步提供的深層賦能服務：與供應商議價並管理供應鏈，幫助醫院降本降耗，合富在大陸相關行業市占率，已達到雙位數的10％。

合富第二項主要業務是引進ViewRay公司先進磁振顯像放療設備。透過合富的穿針引線，高雄醫學大學附設中和紀念醫院於2020年間，安裝了東南亞第一台ViewRay MRIdian-Linac，預計廣東省某三甲醫院近期將安裝大陸的第一台。王瓊芝還透露，台灣很快會有第二台，北部某家醫院已經給了合富中標書。

儘管ViewRay機器單價比較高，一台金額約新台幣3、4億元，但王瓊芝說，因其突破過去技術瓶頸，成功將MRI（磁振技術顯影）和放療結合，提高治療病患效率與經濟效益，因此對醫院來說，是提升裝備競賽能力的一大利器。

推決策分析一體化平台

合富第三項、也是最新的一項業務，是搭建並推動醫院資訊系統：決策分析一體化平台。王瓊芝表示，2021年，大陸國務院推動醫院高品質發展，這當中有很多事要做，包括降本降耗。而決策分析一體化平台，能把訊息彙集在一起，讓醫院決策者做迅速正確的判斷、更快的找到問題。

在此領域，王瓊芝的思考是：台灣推行相關工作腳步更早，更有經驗，因此合富邀集兩岸專家，「一些懂台灣，一些懂大陸」共同研發，因為融入台灣元素，讓競爭者難以超越。

事實上，合富剛度過艱難的一年，2022年上海經歷封城兩個月，以上海為大本營、業務占比約45％的合富，當年表現仍舊增長，其中營收人民幣（下同）12.8億元，年增7.44％，歸屬淨利潤8,272萬元，年增3.1％。王瓊芝將此歸功為全體員工的努力。

高速追趕 訂三大目標

放眼疫後全面開放，王瓊芝認為，過去因疫情停滯的進度，將會更高速趕上，尤其是大陸這塊市場。合富力圖掌握機會，為此訂下三大目標：

首先，從集採服務看。大陸IVD行業2021年整體規模為1,336億元，較上年增加24.3％，預計到2027年，規模會達到3,000億元。因此合富在檢驗試劑相關業務，王瓊芝說，會跟著舊有客戶一起橫向成長。

與此同時，合富的集採服務已從檢驗試劑擴張到耗材，並把該業務努力做大作為公司接下來的重要工作之一。王瓊芝補充，醫院裡的耗材，以金額來說，大概是檢驗試劑的3～5倍，意味市場規模與潛力更大。

第二，會持續引進新醫療設備，同時瞭解台灣相關技術，適時引進大陸讓兩岸受惠。第三，王瓊芝說，「業務只在13個省太少了，希望年底前一定要有20個省。」

王瓊芝說，在繼續陌生開發的同時，公司也在尋求各省原本就與醫院有業務往來、且願意與合富成立合資公司的企業，通過雙方資源分享，從而共同贏取商機。

王瓊芝強調，合富在大陸競爭市場的差異價值有二，一是有台灣資源優勢，二是有檢驗耗材全覆蓋的供應鏈平台，相信在不久的將來，公司會更上一層樓。

王瓊芝小檔案

◎現職：合富醫療控股董事長、合富（中國）醫療科技總經理

◎學歷：台灣大學商學系工商管理學士、紐約大學MBA進修

◎經歷：美國控制數據系統有限公司（Control Data Corporation）紐約公司系統顧問、美商優利系統公司台灣公司（Unisys Corporation）協理

◎社會服務：大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會（台企聯）副會長、上海與天津台灣同胞投資企業協會副會長暨大健康行業工委會主委、上海現代服務業聯合會醫療服務專業委員會副主任、台灣中華衛生醫療協會秘書長、台灣中華安養照護協會秘書長

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