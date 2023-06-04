宏碁資訊周幸蓉 雲端AI闢新藍天

緊抓全民AI熱潮商機，做為「最懂地端的雲端公司」的宏碁資訊，在總經理周幸蓉眼明手快的決策下，隨即攜手微軟、針對企業需求提供商用等級的生成式AI應用服務，搶攻為企業建構以其內部關鍵性及敏感性資料庫為主的GPT（預訓練模型）應用解決方案。

宏碁集團旗下聚焦雲服務部署及數位轉型導入的資訊服務商宏碁資訊，近六年來營運表現維穩年增走勢成長，去年度交出賺逾一個股本的亮眼成績，股價亦是集團IPO老虎軍團中之最。

看好台灣雲服務市場規模持續擴大，加上近來因ChatGPT的出現，大幅帶動雲端AI應用發展與部署需求，周幸蓉對於今年營運亦不看淡，更積極鎖定提供客戶在地化部署雲服務跟AI技術、能放心託管並優化成本的雲服務，與完善的數位資產保護解決方案等三大雲服務面向，進一步推升營運動能。

宏碁資訊前身為宏碁集團中的電子化事業群，含括業務從票務銷售平台、金流平台跨到電子書籍刊物的閱讀平台…等等。真正踏進雲端產業的契機，是在2016年間、大家都還對「雲端」霧煞煞之際，與零售產業客戶所展開的一段「奇幻『上雲』旅程」。

周幸蓉坦言，在合作夥伴微軟及客戶的支持下，那個努力了九個多月、投入不少人力心血，更繳了不少學費的專案終究沒能成功，沒賺到就算了，甚至是以賠錢收場。但宏碁資訊也因此累積了許多經驗與能量，並與國際接軌、看到雲端產業的發展趨勢，也得以了解並掌握最新的技術，建立其為台灣客戶服務的能量，「這錢賠得也值得了」。

宏碁資訊去年正式IPO，周幸蓉對於長期以來團隊從扎實的地端基礎起步、到成為最懂地端的雲端公司，並化身為成就智能企業的推手具十足信心，她也透過兩大策略，持續維持宏碁資訊在產業的優勢，掌握一線客戶需求，透過團隊的技術量能及專業服務能力來為其解決痛點。

其中包括了宏碁資訊過往建立在「平台經濟」上的整合、商務應用擴展的「軟實力」，另一則是深耕軟體生態經濟圈，關注全球前200大業者的資訊與技術，由專業技術團隊投入研究其白皮書，再透過創新整合、技術運用與價值創造，來為逾2,000多家的客戶提出解決方案、提升客戶在產業的競爭優勢。

宏碁資訊是不僅是台灣目前唯一獲得進階專長（ASP）四項資安專長認證的資通訊業者，也是台灣第一家獲得微軟雲端合作夥伴計畫（MCPP）含括AI、數位應用、基礎結構、商務應用程式、現代工作和安全性的「微軟六大領域解決方案合作夥伴」，近期更再取得「微軟Azure Expert MSP」微軟雲端服務最高級別認證。

展望後市，周幸蓉認為，企業對雲端服務的需求近年快速增長，AI應用呈現多面向創意，尤其生成式預訓練模型（GPT）的加速發展推進了新一波的AI應用，並大幅增加企業主動探詢，和加速雲端與AI等相關先進技術的概念驗證（POC），與導入實際大量運用的腳步，宏碁資訊的顧問與技術團隊緊跟此趨勢，持續投入技術研發資源，也看好上述趨勢的發展後續可期，將有機對宏碁資訊帶來持續性的貢獻。

懷抱熱情＋堅持 翻轉挫敗為養分

攤開宏碁集團旗下多達九家已IPO的老虎軍團，周幸蓉恰恰是那位唯一的女性總經理。

她的職涯當然不是一路順遂，但在過往那個電子、資訊相關產業多以男性為主的時空中，女性的柔軟身段似乎為她帶來些許優勢，至少沒讓她感受到對女性不友善的職場環境而退卻。

她在電腦開始蓬勃發展、網路橫空出世的那個資訊產業起飛之際，踏入與她企管背景有些距離的領域，後加入宏碁集團旗下的「第三波」，也是在千禧年前國內首家上櫃的遊戲軟體公司時，一度看著其股價飆上三位數。

但跨過千禧年後，過速發展的網路泡沬化帶來產業危機，第三波又因過度投資燒錢、營運轉虧，宏碁最終將其進行改組、納回百分之百子公司並下櫃，「像是拉下鐵門、要自清門戶」的疑慮與不安，籠罩在當時的團隊中。

而從硬體裝置起家的宏碁，並不打算放棄這塊代表著宏碁「軟實力」的小雞，在分拆業務、或賣或進行內部整合後，周幸蓉也接觸到更多元的新領域、看到更多資源可以帶來更多的新機會。

在變化快速的資訊軟體產業中，具備一定專業知識、能和在產業裡的人「有共通的語言」，更是不可忽略的要件。而周幸蓉的好奇心、想更往前挑戰、不服輸的心，倒是很稱職地在她背後不斷點火，成為驅動她不斷學習、從基層跨過一個個門檻的動力。

晉升到高階主管後，她依然保持初心、以「Passion（熱情）＋Persist（堅持）」帶領團隊搬開眼前一塊又一塊的石頭。更重要的是，「任何挫折都不過夜」，就跟景氣、產業起伏變化一樣，沒有什麼人事物是會一直順風順水的，何況「人無完人、沒有人可以把所有的事都做到100分」，如何把今天的挫敗轉換成明日成功的養分才是更重要的事。

在此同時，她也延伸了宏碁暨宏碁資訊董事長陳俊聖不斷強調為員工創造可以發揮創意，甚至發光發熱的舞台理念，時刻提醒自己「是否讓員工覺得公司有前景、能對自己有前景？能不能讓員工得到相對的報酬及讓他們在工作、生活間達到平衡？」以同理心換位思考，凝聚起宏碁資訊300多人的團隊更強的向心力。

周幸蓉小檔案

◎現職：宏碁資訊服務總經理

◎學歷：台灣大學EMBA商學碩士、淡江工商管理專校企管科

◎經歷：宏碁應用商軟事業單位總處長、宏碁電子化服務事業群大型企業處處長、第三波資訊產品行銷經理、松崗科技業務助理

◎座右銘： 感恩每一個逆境，珍惜每一個順境