三一重工梁穩根 締造創業傳奇

三一重工創辦人梁穩根被譽為大陸當代最傳奇的企業家之一。曾經是出身清寒的大學生，歷經三度創業失敗後破繭成蝶，一手創辦全球重工企業巨頭。十幾年前，梁穩根毫無懸念地以工程機械行業龍頭之姿，問鼎大陸首富，還進一步扭轉大陸在全球工程機械行業的格局。

梁穩根生於1956年的湖南省漣源市，自小因家境貧寒被迫中斷學業，打工貼補家用，在大陸恢復高考的1977年，以優異成績考取中南礦冶學院材料學專業，畢業後分配至國企洪源機械廠，隨後於30歲毅然離職，與三位舊時同事一起創業。

創立三一重工前，梁穩根曾歷經三度創業失敗，包括做過羊販、開酒廠以及玻璃纖維。直到1989年，機會終於來了，有色焊接材料市場供不應求，且多數材料須從日本進口，梁穩根憑藉專業優勢研發出105銅基焊料，並成立漣源茅塘焊接材料廠，收入規模一舉突破人民幣（下同）千萬元。

經過創業的跌宕起伏，梁穩根將原名梁永根的「永」改為「穩」，此告誡自己做人做事都要踏實穩重。

陸媒引述梁穩根自述說，「焊接材料行業太小，且起初創業所在地太偏，就這個行業和地域，都無法孕育一個世界級的大企業，也無法實現我們的商業目標」，因此制定出「雙進」戰略，進入大產業、大城市。1993年，「三一重工」在長沙更名成立，業務範圍擴大至工程機械領域。

大陸於2008年推出「4兆投資計畫」，三一重工抓牢此一新機遇，梁穩根的身家也隨公司市值大漲，在「胡潤百富榜」以700億元、「富比世大陸富豪榜」以93億美元，問鼎2011年大陸「雙料」新首富。

三一重工2020年於全球挖掘機市占率達15％，首奪全球銷量冠軍。梁穩根曾說，「如果有一天做到世界第一，就回漣源老家去釣魚」，他在2022年1月宣布卸任三一集團旗下上市公司三一重工董事長。

消息指出，梁穩根將把更多重心放在身體的調養和企業戰略層面的考量，在梁穩根的創業時代締造全新市場格局下，三一重工也將在新任掌門人向文波的帶領下，開啟新一輪的競逐。