中國平安馬明哲 打造金融帝國

首個「中國企業家精神百強榜」日前出爐，榜首是大陸大型綜合金融集團：中國平安創辦人、董事長馬明哲。在馬明哲帶領下，中國平安自1988年創立至今，已成長為擁有全金融牌照的大集團。

歷經多年打拚，中國平安資產規模已超過人民幣（下同）10兆元，成為全球資產規模最大的保險企業。業績表現同樣亮眼，該公司2023年第一季淨利年增48.9％至383.52億元，期內營收年增27.86％至2,816億元。

綜合陸媒報導，1955年12月出生於廣東湛江的馬明哲家境不錯，父母都曾從軍，父親後來從軍職轉業到廣東公安廳，再到湛江地區公安系統擔任領導職務。馬明哲的外祖父是馬來西亞華僑，祖籍廣東汕頭澄海，早年移居海外經商，在東南亞一帶打拚數十年。

受到父親堅毅不服輸的軍人性格，以及母親熱愛學習、善於內省的性格影響，奠定了馬明哲日後敢闖盪、引領潮流的企業家風格。

1988年，時任招商局蛇口工業區社會保險公司副經理的馬明哲，注意到當地外資企業有保險需求，但市場上只有一家大陸國有保險公司可以選擇，相當於沒有選擇，因此提議創立中國平安保險公司。

2023年5月27日，中國平安迎來公司成立35周年慶。馬明哲在慶祝活動中表示，35年光陰似箭，當年籌建公司，選擇「平安」二字，想法很純樸，買保險是為了平安，為了平安才需要保險。

馬明哲說，中國平安成立初期，在國際上還沒有知名度，為獲得更好的再保險價格，自己經常在全球最大的再保險中心：英國勞合社大樓內遊蕩「混個臉熟」、刷個大陸小保險公司的存在感。時間一長，馬明哲明白一個道理：勞合社每年都在賠付世界上地震、海嘯等巨災損失，如何屹立超過400年？原因無他，「誠信」二字。

馬明哲篤信「台上一分鐘，台下十年功」的人生哲學，中國平安35年磨一劍，為2億多客戶提供「買房買車買保險，投資儲蓄信用卡，健康醫療加養老」的服務。一直努力成為客戶信賴的「金融顧問、家庭醫生、養老管家」。

日前中國平安2022年度股東會上，馬明哲表示，全體股東都是中國平安的老闆，作為管理層，要做好股東的「打工仔」，要在公司的資本需要、股東回報與長期可持續高品質發展之間，取得平衡。

馬明哲的創業夥伴、中國平安監事長孫建一曾提出他對馬明哲的觀察說，此人30年如一日，每天都工作13～15個小時，且永遠帶著強烈的危機感推動創新。像這樣的企業家，是用靈魂入股企業，一息尚存，就永不停止拚搏奮鬥。

中國商業文明研究中心聯席主任秦朔認為，馬明哲的企業家精神，一個是財富的創造，即始終以強烈的危機感、正向的思維習慣、不竭的學習意願去開創事業，而更深層次的驅動力，則在於他對保險職業的熱愛及強烈的家國情懷。