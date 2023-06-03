比亞迪王傳福 領軍對槓特斯拉

全球電動車浪潮下，中國老牌車企比亞迪要挑戰全球之巔，去年破釜沉舟宣布停產燃油車後，比亞迪純電動車當年大賣91萬輛，市場上緊追特斯拉的亮眼表現，使其擁有技術背景的掌門人王傳福，成了最受關注的商業明星。

財星雜誌今年將王傳福評選為中國最具影響力商界領袖之一，認為其技術創新精神打造出不俗科技品牌。長久以來，比亞迪因是少數受巴菲特青睞的中企而受市場關注，巴菲特副手孟格以奇異兩大掌門的綜合體描述王傳福：有愛迪生的頭腦，以及有威爾許的手段。被譽為有愛迪生技術的王傳福如今率領比亞迪在新電動車戰場上，與特斯拉一爭高下。

王傳福在研究生時期，就因為在電池領域有相當貢獻，成北京有色研究總院301室當時最年輕的副處級幹部，隨後在國企包頭鋼鐵主導下，成為深圳市比格鎳氫電池的總經理。進入商場闖蕩兩年後，王傳福選擇辭職自行創業，成立比亞迪，先從電池開始，再將版圖拓展至汽車等領域。

多年發展下來，比亞迪（BYD）三個字在當地家喻戶曉，另一方面，因BYD諧音與北方罵人粗話相近，「接地氣」風格而受到注意。對於自己的命名邏輯，王傳福數年前曾親自表示，深圳企業很多，取兩個字的名不易通過，甚至取過五個字的名，但都與其他公司撞到，所以決定取三個字，鑑於「怪名」更容易通過註冊程序，決定取沒有明確意義的「比亞迪」。

如今比亞迪則逐漸成為全球知曉的品牌，其去年營收年增96.2％逾人民幣（下同）4,240億元，淨利潤年增446％逾166億元。新能源汽車銷量年增93.4％達688.7萬輛，連續八年位居全球第一。純電動車銷量年增184％超91萬輛，在全球緊追龍頭特斯拉的131萬輛。

體量愈大責任愈大，王傳福今年在公開場合一改此前低調，揚言電動車進入淘汰賽，並稱要在今年成為中國最大汽車製造商。其他業務方面，王傳福也積極布局，在深圳親自向香港特首李家超展示新的刀片電池，並重拾數年前主打的交通軌道系統雲巴，探索大灣區新商機。

而今年上海車展期間，王傳福被拍到低調搭乘地鐵前往會場。或許上海等大城市嚴峻的塞車問題，正是這位技術天才下一個可切入發展的新機會。