工總苗豐強專訪》能源轉型三謬 數學不對、時間不對、邏輯不對

展綠、增氣、減煤、非核的目標沒有錯，但必須務實

針對2050淨零碳排、國家能源轉型政策，工總理事長苗豐強直指有三個不對：數學不對、時間不對、邏輯不對！政府以「展綠、增氣、減煤、非核」作為新能源的目標，不能說不對，理論思想也都沒有錯，但必須要務實、實事求是。

苗豐強強調，他不是要批評，然而擺在眼前的事實是，能源配比與2050淨零碳排目標的數學，「我們覺得是加不起來，他們（指政府）也知道加不起來，」所以，才會在路徑圖有2,100萬噸碳匯的加項。

苗豐強指出，在再生能源落後下、燃煤發電占比已經到44％，二氧化碳排放量從1990年的人均5.4噸到2020年時增為10.1噸，在這樣的時間點上，將核二2號機除役，「是不講時間、不講數學，也不講邏輯。」

從數學來看，苗豐強坦言，如果將所有的燃煤電廠滿載運轉，電力供應是足夠的，但是要考慮到碳排放，而現在的電力結構，是沒有考慮到碳排放，當初要非核，是因為「大家一直認為核能是危險的」。問題是，二氧化碳對身體更不好，而核能是乾淨的。

核能是否安全？苗豐強認為，邏輯上，應該是要從技術面瞭解核能的安全性、核廢料的處理，法國第三代核能電廠就已能將核廢料回收再利用，不但核廢料減少了，還可再多延長使用100年。

苗豐強指出，這是必須面對的，不能不面對、不討論，不管是核能安全、能源結構、電力配比，都要用科學的態度去思考，同時要算一算數學、時間點，而且要合乎邏輯。

就以天然氣來講，苗豐強表示，現在不是價格的問題、而是能不能買得到的問題，這不只是因烏俄戰導致天然氣價格飆漲、短缺，全球液化天然氣載運船也不夠，而且還需要有儲槽來存放，目前國內三接已經延宕，四接、五接也都遙遙無期，所以，「時間對我們來講是不利的。」

苗豐強說，當電力使用率已經超過、二氧化碳排放量也超量，而三接、四接都還沒有建好，再生能源進度也都往後延，「這邊可以delay，為何核能停機不能delay，這是奇怪的事情。」

所以，從數學、時間與邏輯面，苗豐強很務實指出，所有能源來源都要加快腳步推動，包括再生能源、燃煤、燃氣，以及核能、地熱、氫能、冷能、氨等都應該一起加入「數學」來計算，以爭取「時間」。

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