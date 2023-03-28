工總苗豐強專訪》營運總部兩難 法規、稅務是最大障礙

現有機制全國僅20家適用，籲採取「金融沙盒」模式

面對瞬息萬變、高度競爭的全球政經局勢，工總理事長苗豐強強烈呼籲政府，為提升企業國際競爭力，應大膽鼓勵企業集團在台灣設立營運總部、或是區域運籌中心。

苗豐強不諱言，政府雖然設有「營運總部」的機制，然而，目前全國也只有20家適用，其中，他所屬的企業就占了3家，究其原因，台灣的法規面、特別是稅務面形成了很大的障礙。

苗豐強以APEC為標準直言，法律的訂定要有策略性、前瞻性，還要可執行及友善，在「營運總部」的課題上，台灣在很多法規面、稅務面是不友善的，沒有從國家戰略基礎上思考，想的是「稅目」、「費用核銷」等問題，因此忽略策略上的布局。

對「營運總部」沒有戰略的思維，苗豐強認為，是因對「營運總部」的不瞭解。企業設立「營運總部」，除了管理所投資公司的持股外，主要是提供策略性、支援性功能，涵蓋整體經營策略制定、智權管理、法遵稽核、公司治理架構研擬、產業資源整合、對外市場佈局、提供品牌客戶及供應商全球供應鏈的規劃管理及協調，以及投資人的溝通等。

然而，實務上，苗豐強指出，現行法規與稅務上，還是把「營運總部」視為一般投資公司看待，投資公司的概念，並不符合營運總部策略性的功能與定位，也導致「營運總部」不合理的租稅待遇，也因此雖有「營運總部」機制，卻處在一方面要走，一方面又被拖住，相當被動的情況。

苗豐強也因此建議，可採取「金融沙盒」的模式，大膽鼓勵企業集團在台灣設立「營運總部」，進一步建構具策略性、前瞻性，且可執行又友善的法律制度及賦稅環境。

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