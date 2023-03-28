工總苗豐強專訪》科學算命人vs.ChatGPT

工總理事長苗豐強曾笑稱自己是「科學算命人」，科學算命人自然是會對科學脈動敏感，近來很夯的聊天機器人ChatGPT，苗豐強不只是有涉獵，而是每天都會花一小段時間與ChatGPT「說說話」！

對ChartGPT，人類有很多的想像，也有不少憂思，例如，「會不會有一天取代人腦呢？」這個問題，苗豐強引用創新工場董事長李開復的話說，它只會取代不會用ChatGPT的，所以，「我們每天都在用。」

AI只能取代不會用AI的人

苗豐強使用的ChatGPT是英文版本，使用後的感想是：「是很棒的東西。」他問ChatGPT的第一問題是：「拜登與川普的差別在那裡？」

不到10秒的時間，苗豐強說，ChatGPT就有了答案，雖然答案都是外界已知的事實，但是，回答、分析得非常有邏輯，重點還是在那麼短的時間內，而且是認得題目，依據題目回答，「這是很難、很難的。」

最近，苗豐強在美國的公司開董事會，增加了兩位董事，開完董事會後，問了ChatGPT：「如何讓公司獨立董事最佳化？」ChartGPT回答說：「我是Robot，不能回答你這個問題。」

AI，苗豐強認為，未來會愈來愈有趣，AI的應用也會節省很多事。

愈來愈有趣 愈來愈省事

在AI的應用上，苗豐強有一家在美國上市的全球第二大的客服中心，員工人數高達32萬人，因此，常常被問道：「客服人員，會不會被AI取代？」

他說，他不會說不會，但是有運用了很多AI科技。目前雖然還沒有推出，但已經研發出來，從美國南部打到客服中心的電話，接電話的客服中心可能是菲律賓或其他地區，但是可以用美國南部的口音回答。

苗豐強相信未來AI的應用會愈來愈廣泛，至於ChatGPT，還沒有開始使用中文版，但是，英文版，苗豐強是每天都會跟它「說說話」，而且覺得「很好用」。

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