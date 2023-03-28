工總苗豐強：台灣應成連結點、非破裂點

面對全球化走向不明、氣候風險、地緣政治、全球供應鏈斷鏈等嚴峻考驗與挑戰，全國工業總會理事長苗豐強接受本報專訪直言，台灣需要有一個「和平穩定」的環境繼續發展經濟，而且，台灣應善用自身的特殊位置，要成為全球的「連結點」、而非「破裂點」。

苗豐強受訪時慨嘆，當前的全球社會氛圍「找不到和平的策略，只找到戰爭的策略。」台灣真正需要的是和平的策略，來持續發展經濟，包括對中國大陸。因此，不論兩岸關係如何，都必須強化與周邊區域內國家的經貿合作，才能壯大自己。

主體性經濟戰略 談和平策略前先定位自己， 想成為怎樣的國家。

在談和平策略前，苗豐強認為，台灣要先定位自己，也就是要有「主體性經濟戰略」。從戰略面而言，要設想台灣是要變成什麼樣的國家？是軍事大國、政治大國、經濟大國、農業大國，還是科技大國？目前可以確定的是，台灣在平衡發展的同時，是偏向「經濟」導向的經濟大國。

只是，苗豐強不諱言，很不幸的，眼前的問題是，東協、RCEP、CPTPP等國際經貿組織，台灣還在「努力爭取加入」中。但台灣也有「天時、地利、人和」的條件，無論在地理上，國際產業供應鏈上及兩岸關係上，都處於微妙的權衡點。

在策略上，苗豐強指出，台灣應善用自身的特殊位置，要成為全球的連結點而非破裂點。作法上，台灣應少一點「一面倒」，而是要多一點「兩面好」的經濟戰略態勢，以爭取加入東協、CPTPP、RCEP等區域經貿組織。

善用特殊位置 少一點「一面倒」，多一點「兩面好」。

苗豐強強調，他不覺得政府推動的新南向政策是錯誤的，只是應該要把大陸與新南向國家「連結」起來，韓國就大膽將中國大陸視為「主要合作國家」，印度也有同樣的思維。

從現實面來講，苗豐強根據經濟學人的報導指出，東協各國加上台灣出口到美國總合，等於一個中國大陸出口到美國的金額，而台灣出口到大陸的金額為1,800億美元、從大陸進口則為800億美元，淨收入是1,000億美元，是RCEP各國總數再多30％，從數學來看，台灣都應將大陸列入「策略」之中。

不只是大陸，苗豐強強調，東南亞國家每一個國家都有能源、也都有與台灣可互補之處，台灣可以過去西進、南向的經驗，與個別的每個國家訂定不同的合作策略，以共存、垂直、水平整合的模式，進一步強化台灣的優勢。

聚焦「要走的路」 經濟題不要政治解，所有政策一致、連貫、有邏輯。

苗豐強說，這些都是經濟學的題目，面對經濟問題，不應太政治導向，從台灣經濟發展的大局，聚焦盤點「要走的路」，特別是，當台灣有五缺（缺水、 缺電、缺地、缺工、缺人才）的難題時，不是所有的產業都搬來台灣是好事。而是要善用自身的優勢，找出定位。

苗豐強進一步指出，新加坡就是善用自身的優勢、抓住時機，成功取代香港成為亞洲的新金融中心，亞洲各國也都依據自己的主體性制定經濟策略，這也是台灣應該有的經濟戰略思維。

當然，更重要的是，苗豐強說，當戰略目標釐定，所有政策要有一致性與邏輯性，且要有連貫性，不論是產業政策、經貿政策等，都要相互呼應，包括中央與地方政府的協同合作。

苗豐強小檔案

◎現職：工總理事長、聯華神通集團（MiTAC-SYNNEX Group）董事長

◎出生：1946年

◎學歷：國立交通大學榮譽博士、美國加州聖塔克拉大學企管碩士、美國柏克萊加州大學電機及電腦工程學士

◎榮譽：2018工業技術研究院院士、2017台灣併購與私募股權協會卓越成就獎、2014第八屆潘文淵文教基金會潘文淵獎、2013中華民國企業經理協會國家卓越成就獎、2011中華民國科技管理學會科技管理獎、2009比利時國王頒雷奧保國王軍官勳章

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