滙豐陳志堅專訪》迎戰挫折無所懼 16字箴言創雙贏

陳志堅在2017年6月滙豐（台灣）商業銀行總經理職務。因為前任李鐘培已用過「滙豐（台灣）銀行首位台籍總經理」的歷史紀錄，自己也和李鐘培同樣來自法人金融業務強項，上任時年紀也都還在4字頭，都是在工作上全力以赴，受到公司的最大肯定。董事會通過人事案當天，陳志堅環視會議室裡白髮蒼蒼的董事們，一陣失落感湧上心頭。

「滙豐（台灣）商業銀行總經理暨台灣區總裁」是滙豐控股集團在台灣最高領導主管，代表匯控總管投資在台灣的銀行、投信等金融機構，也代表滙豐在台灣所有團隊向總部發聲，職務內含除了金融專業和管理、策略，還有極大成份的橋梁角色，初接新職的陳志堅特別緊張，擔心自己會講錯話、害怕無法成功達陣，林林總總的憂心讓他更感到失落。於是，他上網Google搜尋資料，關鍵字是「如何做好企業的CEO」，也在網路書店買了三本「擔任CEO的前100天」工具書學習。

「我的結論是，那些都沒有用」，陳志堅說，反而是從小就引為至高的「持續就是力量」座右銘，發揮了真正功能！「陳總經理」的第一周正面迎戰挫折，勇於承擔、把任務核心掌握住，到當周周末時發自己沒有陣亡，第一關過了，於是持續做下去，「只有不敢承擔才會失敗，時間久了，再多的困難都能解決了。」

接任現職五年了，陳志堅才實踐上任時應允的本報專訪。從新聞媒體的角度看陳志堅，五年來他的個性變了，變的更懂得與媒體對話，他的思維更清晰了，16個字就能完整敘述滙豐銀行的價值觀和成功因素。他自己也坦承，人不是生下來就會做CEO，每個人都有成長過程，五年來終於搞清楚滙豐台灣CEO要做什麼。

滙豐價值觀16個字：尊重差異，攜手共贏，勇於承擔，全力以赴：其中，外行人看「尊重差異」、「攜手共贏」特別文青，卻弄不懂滙豐葫蘆裡要賣什麼膏藥。陳志堅在專訪當天，先香港總部開了一場視訊會議，和媒體暢談三小時後，走到位於台北101大樓裡的開放辦公室和Z世代員工聊天，再和半數是女性的台灣主管們一起接待英國倫敦來的訪客。「連各市場的時差，我都要尊重」，陳志堅說，滙豐台灣最早支持同婚、性別平等，包融文化更是滙豐傳統之一，「員工開心就好」，因為他認為，如果員工不開心，客戶就不會開心，客戶不開心，就不會有業績，沒有業績就打不過競爭對手、就走不出台灣！

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