滙豐陳志堅專訪》綠色金融大躍進 總部看到台灣

台灣市場位處地緣扼要、民間財富顯著成長，滙豐（台灣）商業銀行總經理陳志堅指出，集團總部有看到台灣的重要性，近年來台灣在全球風場（wind field）的跳躍成長更讓總部驚豔，由台灣團隊經手的綠色金融相關業務，自2020年的8,500萬美元成長到2022年的17億700萬美元，起初他到倫敦滙豐總部需要先介紹台灣市場，現在是國際開發商跟著他的腳步來台，滙豐台灣同時扮演起供應鏈的教育工作，協助政府向廠商分享綠色金融的問題解決。

環境永續是跨國集團最為重視的當代議題，國際金融機構以身作則制訂宏大計畫，2020年表態優先考慮支持零碳排放經濟轉型的融資和投資項目，陳志堅指出，滙豐銀行集團當年就承諾要減少自己的碳排放量40％，承諾在2030年前投資可再生能源超過1,000億美元，並在2050年前實現淨零排放。

針對企金業務綠色金融商品是市場大宗，可以看到土洋銀行競賽發行綠色債券、提供綠色產業融資或永續連結貸款，還有現在市場很夯的企業綠色存款，滙豐銀行選擇大力開展商品創新，積極構建豐富的永續發展金融服務模式和金融產品體系。

舉例說，某英商人力資源顧問公司曾自滙豐台灣拿到150萬美元的綠色服務貿易融資，台灣銀行同業丈二金剛摸不著頭腦，原來這家英商專注於再生能源領域的人才招募，特別是在離岸及陸地風電、太陽能、綠色氫氣和電動汽車充電領域。陳志堅說，全球前八大風場都在台灣，離岸風電更是台灣政策上的效率能源重心，完善的金流服務會有助於離岸風電產業鏈在台灣扎根，也藉此做為政府與產業鏈的溝通角色。

「綠色金融讓豐總部更清楚應該實質支持台灣」，陳志堅指出，永續金融議題不僅對滙豐台灣經營上做出明確的貢獻，更能落實集團對環境、社會及治理（ESG）的廣泛承諾。

ESG議題在企業形象上相當加分，多數業界董總對此講的頭頭是道，陳志堅卻不想搬理論出來示眾，「舉出實際例子，方能說服」。在E的環境部分，他指出，滙豐台灣擔任關渡濕地公園志工工作可回溯到20年前，滙豐台灣5、6任以來的總經理全都親自參與過保育濕地解說活動，「做好環境保護有上百件事情可以選，滙豐以前就認為濕地保育極為重要、需要非常投入，且有本事一直做到現在！」

S的員工關係部分，2千多名滙豐台灣員工都需填寫的「員工滿意度調查」，滿意度高達93％，台灣位居亞太區第一名、且年年看出進步、再進步，陳志堅對於這個第一，比滙豐躍為在台外銀獲利第一，更感到驕傲，參加滙豐地區CEO大會時上台領獎，「真的感覺自己走路有風！」。相關措施也包括增加高階主管的女性成員的比例，台灣已高達54％，這部分和G的治理亦有關係，陳志堅指出，除了法規、法遵之外，滙豐台灣董事會自成立第一天就對成員背景相當要求，律師、會計師之外，要納入科技專家，及最新的國際氣候風險專家，核心要務堅持做好，時間久了最困難的問題就能逐一解決。

匯豐（台灣）商業銀行小檔案

◎ 滙豐是全球最大的銀行及金融服務機構之一。透過三大環球業務，包含財富管理暨個人金融、工商金融，以及環球銀行暨證券服務，為約 3,900 萬名客戶提供服務，業務網絡遍及歐洲、亞洲、中東及非洲、北美與拉丁美洲，覆蓋全球 62 個國家和地區。「滙豐（台灣）商業銀行股份有限公司」是「香港上海滙豐銀行有限公司」的子公司，於 2010年5月1日正式營運，總部設在台北。在此之前，曾在2007年收購台灣應收帳款管理業迪和公司；2008年3月收購中華商業銀行。台灣目前是滙豐集團在亞洲的主要成長市場之一，全台共有30個營業據點。

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