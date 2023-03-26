滙豐陳志堅團隊無堅不摧 登最賺錢外銀

近兩年在台外銀生態丕變，美國最大銀行花旗退出台灣消金市場，同樣擁有台灣子行執照的香港上海滙豐銀行快速超車，奪下獲利最佳外銀皇冠。滙豐（台灣）商業銀行總經理暨台灣區總裁陳志堅破例在工商時報獨家專訪中，剖析這一路以來的轉折，以下為訪談摘要：

問：2022年在台外銀體系發生很大的變動，滙豐（台灣）銀行在這段期間趁勢而起，稅前盈餘躍升為台灣市場第一大外銀。能和大家分享銀行的數據嗎？

答： 滙豐集團最新發布2022年全年財報，調整稅前盈餘達240億美元，成長17％；我們全球的業務都展現強勁成長，尤其是亞太區的獲利與營收都有成長，較2021年增加約12％。其中，台灣的表現非常亮眼，讓我們感到自豪。2022全年滙豐（台灣）銀行的稅前盈餘新台幣56.2億元，加上香港上海滙豐銀行台北分行共計58.67億元，我們很榮幸成為台灣獲利最高的外商銀行。

堅持做下去 實現承諾

問：據了解，滙豐對台灣消金市場經營早在2021年就規劃新的方向，調整的作法也很多元。如果沒有花旗退出台灣消金／財管市場，滙豐台灣仍有機會成為今天的獲利最佳外銀子行嗎？為什麼？

答：業績好、獲利佳不會是單純因素所帶來的，2022年市場充滿挑戰，我在「總經理的一封信」（CEO BLOG）裡向同事們說，「因為我們團結一心，才能繳出這麼令人驚豔的成績單」。自己則想起往事，小學一年級期中考考到全班第一名，心裡偷偷開心，二個月後再考試就沒有第一，一路念書過來考試失常也有，偶而生病無法專心念書，除了一直持續做好承諾的事，外界沒有人注意到你努力的過程，也要堅持撐下去。我認為，獲利好，高興一天就好，「拿一時，也要爭千秋」，最後如何爭萬世，才是重要。外界看到滙豐銀行很久很久以來的承諾有成功了，那就代表我們真正在做！現在的滙豐台灣，不僅是台灣外商銀行的第一名，更是台灣唯一一家大型國際性銀行。

一條龍打通 升級行動App

問：消費金融業務在銀行家數過多的台灣，是一種成本昂貴的業務；但部分在台僅有財管業務的外銀台北分行很想要台灣子行的執照，能隨時抓到一般零售客戶。滙豐台灣消金業務的中期策略為何？

答：滙豐台灣是台灣唯一的大型國際性銀行，而且是唯一「一條龍打通」的金融服務國際銀行，我們花了三年的時間才打通「私人銀行業務＋零售金融」，除了信用卡產品權益升級、加碼回饋，更持續推動金融服務數位化，全新升級行動銀行App，方便客戶隨時隨地透過手機輕鬆交易海外股票、買賣基金、或24小時進行換匯，享受一站式即時投資服務；高資產財管都有國際資源的鏈結，有香港金融產品的引進，用一個人的人生旅程做為比喻，從中學到退休的全金融服務，從金額小、保障大的定期保險，到中年的財富配置、退休醫療保險等，滙豐都能提供服務。

砸35億美元 發展亞太財管

問：滙豐的財富管理優勢／無敵競爭力為何？請列舉三大關鍵點。

答：就像前面所說，業績好、獲利佳不會來自單純因素，有三件事決定了滙豐的業績，其一，平台（Platform）：包括商品提供、國際網絡，排名，我簡單形容，想要出國旅遊時會選旅行團，會先參考目的地、行程內容，價格比較等，然後再看是否符合國際水準，旅行社經營有沒有讓人安心、值得信任嗎？滙豐銀行為讓客戶十分明白這一點的重要，在滙豐銀有參與的60個市場，其最大的國際機場空橋廣告全部買下來。其二，銀行的服務團隊：團隊無堅不摧，全球滙豐最大的強項就是PEOPLE。不同背景、不同文化的客戶想的事情都不一樣，客戶的社會地位更不同，有錢人把錢在世界各地放，滙豐銀行不能用賣產品的心態思考服務，而是要為客戶創造價值。舉例前陣子英國退休基金爆雷事件，滙豐台灣團隊第一時間回覆法人客戶、財管客戶，讓大家安心。

其三、能見度（visibility），持續做好承諾，客戶在找服務時能在滙豐找到安心和信任，我們也要讓總部看到台灣市場的努力成果。滙豐銀行旗艦型財富管理中心全新落成時，掌理全球財管業務的滙豐環球財富管理及個人銀行業務行政總裁馬勵濤（Nuno Matos）專程訪台進行揭幕，同時拜會監理機關相互肯定，總部會願意為台灣加碼全方位的金融服務，納入全球化布局優勢當中，滙豐已承諾在近幾年投入35億美元，發展亞太區的財富管理業務，台灣就在其中，這都是能見度的重要。我們努力提高滙豐集團在台灣市場的能見度，也讓更多國際眼光看見滙豐台灣！這三件事，滙豐台灣一直同時做，缺一不可，才能成功！

陳志堅小檔案

◎現職：滙豐（台灣）商業銀行總經理暨匯豐銀行台灣區總裁（2017年6月迄今）

◎學歷：美國華盛頓州立大學企業管理碩士

◎經歷：中國信託商業銀行金融交易部門銷售業務主管、滙豐（台灣）商業銀行環球資本市場處負責人

◎興趣：滑雪、健身、閱讀、旅遊

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