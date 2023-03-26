北大池祥麟 扮學術界ESG先驅

ESG企業永續熱浪全球席捲而來，國立臺北大學金融與合作經營學系特聘教授兼全球變遷與永續科學研究中心主任池祥麟，近年與團隊陸續編製七支ESG企業永續相關指數，並且進行台灣永續評鑑（目前有658家上市櫃公司）長達七年，並累積龐大與完整的資料庫，扮演國內學術殿堂ESG的領頭羊。

北大商學院企業永續發展研究中心，近年來曝光度及知名度漸打開，幾乎與「ESG」、「企業永續」劃上等號。前商學院長、現任學術副校長吳泰熙，在七年前發現很多老師都在做企業永續研究，因而決定成立該中心，專注在ESG企業永續相關研究。現任北大校長李承嘉與商學院長陳宥杉對此亦全力支持。

北大商學院在資源相對有限下，如何成功跨足編製ESG相關指數？池祥麟說，各大學商學院每年輪流辦TFA（台灣財務金融學會）年會暨國際學術研討會，2016年由北大主辦，主題為「金融與美好社會」，同時，也在那一年發布全台灣第一支「CSR股價指數」，指數發布會各相關產官學都來參加，引起不錯的迴響。

池祥麟表示，後來北大決定把CSR股價指數發到國外，由全世界指數計算上最專業的機構之一的S&P Global（標準普爾）維護及計算，並將指數改名為「台灣永續價值指數」，當時掛在國外一年多。

之前證交所曾請北大進行台灣推企業社會責任指數的可行性分析，近年台灣指數公司也與北大互動良好，最後將「台灣永續價值指數」掛回台灣，並陸續推出其他ESG相關指數，提供國內投信陸續發行金融商品。

包括已推出華南永昌投信的「華南永昌環境永續傘型基金」，群益投信的「群益台灣ESG低碳50ETF基金」。「這幾年台灣指數公司很信任我們，也多次進行合作，累計至今，已推了七支指數」，池祥麟說。

此外，該中心的台灣永續評鑑已做了七年，池祥麟指出，目前針對658家有出永續報告書的上市櫃公司出具永續評鑑，評鑑的內容，不只依據永續報告書，還有各家公司的官網、年報、公司官網以及公開資訊觀測站等。

池祥麟透露，進行台灣永續評鑑是智慧密集的工作，除了客觀規則基礎的人工判讀外，也搭配自動化跟AI人工智慧以蒐集、整理與分析資料，例如運用在公開資訊觀測站的勞動部、環保署以及金管會等對各公司裁罰的大量資料分析。

之所以檢視公司裁罰情況並視嚴重程度扣分，目的是檢視公司是否「言行一致」，即檢視公司在永續報告書呈現優質表現的同時，是否也能儘量避免ESG負面事件而被主管機關裁罰。目前台灣永續評鑑是人工與AI同時進行並持續優化，「AI是未來決勝的關鍵」，池祥麟強調。

目前評鑑已累積七年龐大完整的ESG資料庫，池祥麟說，該研究中心目前也與國泰證券進行產學合作，提供個股ESG研究報告，成為ESG議合之重要依據；另也與國泰金控合作台灣永續投資調查。

從目前全球永續投資趨勢來看，除重視公司財務面績效表現之外，還要看永續表現，長期投資報酬會更好，企業永續愈來愈受機構投資人重視。而所建置台灣永續評鑑資料庫，則希望讓我國機構投資人更能準確評估企業ESG相關風險及表現，目前國泰投信與中信投信已開始運用該資料庫，未來也希望能推廣至學術界進行學術研究與教學。

一心一意致力推動企業永續的池祥麟指出：「我們的初發心希望，企業永續教學研究不是坐在校園裡，而是能擴散到校園以外，近年才會陸續發了指數、商品，並提供資料庫，讓更多企業做更多企業永續，資本市場都可以參與，希望對金融機構與企業提供好的政策建議」。

池祥麟觀察發現，國際永續趨勢變動比台灣更快，台灣主管機關會根據永續趨勢變動擬定政策，要求公司遵行，但其實很多企業希望更早，不要等主管機關訂定政策之後再做，而是國際趨勢到了時就做，「我們現在就是希望能做到這一點，希望透過學術機構消化吸收後，協助公司更提早掌握國際趨勢」。

大學埋下種子 讓他15年前就洞悉趨勢

台大財務金融博士班畢業的池祥麟，碩士中央大學攻財管，大學讀中興法商（臺北大學前身）合作經濟系，如何看到ESG趨勢？他回想，「大學讀合經系，合作社組織跟公司最大差別就是合作社七大原則中的第七個原則是關懷地區社會」。大學時期的學習養成，讓他在15年前領先掌握企業永續的未來趨勢。

池祥麟為國立臺北大學金融學系特聘教授兼全球變遷與永續科學研究中心主任，參與商學院跨系所企業永續研究團隊建構台灣永續評鑑。

北大近年來默默致力於永續ESG的工作，不但在推動國內企業ESG永續責任上貢獻卓越，也是國內學術界的先趨，池祥麟扮演重要推手，但他仍謙遜地說：「其實我們做這個事情是一個Team（團隊），由一群老師在做這個（ESG）事情，若光由我一個人來做，一定做不來！」

池祥麟大學讀中興法商學院合經系，當時就牽上了ESG企業永續責任的不解之緣。他說，合作社組織跟公司有很大差別就是合作社的七大原則，其中，第七個原則是關懷地區社會；當時在想，合作社這個原則與公司有什麼交集，就是企業社會責任。

2008年、即15年前，池祥麟任教於北大合經系，當時希望在合作社的第七項原則下尋找商機，除了因應產業轉變，決定將合作經濟系轉型、並改名為金融合作經濟系。

跨足至外人看似較單調的ESG工作，慧眼獨具的池祥麟說，他觀察，財務金融有很多不同領域，好多老師在裡面做研究，當時那像紅海一樣，但企業社會責任沒什麼人在做，所以就跳進去做。對於ESG永續，他強調未來「將繼續致力依循臺北大學校園精神：追求真理，服務人群。」

池祥麟小檔案

◎現職：臺北大學全球變遷與永續科學研究中心主任、臺北大學商學院企業永續發展研究中心主任、中華企業倫理教育協進會理事、中華公司治理協會企業永續發展委員會委員、玉山文教基金會董事

◎學歷：台灣大學財務金融博士、紐約大學史登商學院財務金融系訪問學者

◎經歷：臺北大學商學院院長、臺北大學商學院金融與合作經營學系主任、臺北大學商學院合作經濟學系主任

◎績優表現： 台灣大學全校兼任教師教學傑出教師、臺北大學教學傑出教師（連3年獲獎）、企業倫理教育紮根計畫卓越教師、第一屆世界商業倫理論壇最佳論文