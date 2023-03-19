柏瑞艾瑞特引領ESG趨勢 瞄準碳手印

近年來資產管理界吹起ESG風，而柏瑞投信正是領頭羊之一。柏瑞投資集團全球執行長艾瑞特(Greg Ehret) 自2016年1月加入之後，帶領公司規模一路成長，從2015年12月底到去年12月底，柏瑞投資的全球總管理資產規模從845億美元成長7成到1,431億美元。

艾瑞特在來台接受訪問時分享目前最新趨勢。他指出，在《巴黎協定》達成2050全球達成淨零排放目標的共識下，對抗氣候變遷已是各國政府和企業的首要之務，隨著這股減碳淨零的趨勢成形，所帶動的減碳長線商機亦相當可觀。其中，「碳手印」將是ESG永續之旅的下一哩路，成為未來最重要的投資新趨勢。

所謂「碳手印」，簡單來說，就是為減少碳足跡所做的一切，也就是幫助別人減少碳排放。「碳手印」企業，就是能提供幫助或改善供應商減碳的製程技術，以及生產和提供低碳商品跟服務的企業。

艾瑞特說，全球氣候升溫現已逼近巴黎協定攝氏1.5度的臨界點，因此減碳會需要更積極主動的作為。在達成淨零碳排的長期目標驅動下，這些自己減碳、也同時幫助別人減碳的公司，不但有機會獲得各地政府政策的支持，也將受到當地投資人的認可，而加大對這些企業投資的力度，將有利於這些減碳概念企業的長期營運和發展，因此有機會成為未來十年相對看好的投資主題。

預期ESG減碳商機將成為今年具有超額報酬機會的投資主題之一，因此投資組合中可以考慮陸續布局，例如再生能源、促進能源轉型等相關的產業。

另外，包括像是風力發電設備生產商、太陽能和電動車的引擎製造商等，也都具有顯而易見的投資機會。

艾瑞特表示，身為資產管理業的角色和責任，柏瑞將ESG因子納入投資流程可以追溯到2006年，對於ESG投資其實並不陌生。柏瑞將ESG投資視為一個永續性的旅程，作為一家資產管理公司，柏瑞在某些資產類別上的著墨也確實比其他同業更為久遠，並且持續取得進展。

在他的支持帶領下，台灣柏瑞投信團隊也很早就意識到「ESG在歐美已經是大趨勢，而台灣的投資腳步很快就會跟上。」因此，就有了ESG創新產品的想法，而ESG Family（ESG基金家族）的策略藍圖，也是在一開始就形成。

2020年1月，柏瑞投信結合集團獨家「量化」策略，首創「ESG因子+量化策略」主動管理基金，推出了巿場上第一檔ESG投資等級量化債券基金，並陸續發行首檔ESG量化多重資產、ESG量化股票基金，在短短兩年之內，建構起境內唯一ESG基金家族的產品線。

也因為布局得早，柏瑞投信境內ESG基金規模，加上2022年12月成立的柏瑞ESG減碳全球股票基金，根據投信投顧公會的統計，合計四檔ESG產品規模於2022年底達到新台幣292億元，市占率44％，是境內主動管理ESG產品規模最大的公司。

顯示柏瑞投信在ESG產品研發創新上的努力，以及在ESG投資研究團隊的卓越管理能力，皆獲得肯定。

嚴守永續發展法規 拒絕漂綠企業

將ESG原則納入企業文化並非零和遊戲。艾瑞特指出，可永續經營的企業將為投資人和整個社會創造出最大的價值，不論是對柏瑞，以及柏瑞代表客戶所投資的公司而言，都是如此。柏瑞作為投資人，可透過ESG視角分析公司，並評估這些公司如何尋求改善ESG問題。

艾瑞特表示，從新冠疫情爆發再到氣候變遷，過去幾年的挑戰給積極變革的需求帶來了新的緊迫性，而資產管理公司作為變革推動者的作用，更加成為人們所關注的焦點。

柏瑞比以往任何時候都還要更加認識到作為資產管理業者的力量，不僅可以影響投資的公司經營方式，還可以提高這種變革的門檻。

為了避免投資到漂綠企業、確保ESG投資的真實性，柏瑞致力於進行嚴格的審查和內部的審計，其中包括採用柏瑞ESG投資規範的目標和範圍去篩選，並正確記錄所有的投資政策、風險監控、影響評估，都能遵守永續發展的法規。

此外，使用既定且可靠的框架，例如可持續發展會計準則委員會（SASB）指南，來評估公司的可持續發展績效。「柏瑞可運用的槓桿之一就是作為股東的影響力。」艾瑞特強調。

在建構投資組合的資產選擇和監控上，艾瑞特說，應該關注這些公司在ESG指標上的改進，因為這才是真正推動企業變革的因素，柏瑞進行公司拜訪時，會隨時了解這些公司的永續發展作為，並以此討論公司的ESG承諾、計劃和進展。

最後，隨著環境和法規不斷發展，柏瑞也會定期審視和更新投資流程，以確保與最新標準保持一致。因為非永續經營的企業，將無法與永續經營的企業競爭。

艾瑞特小檔案

◎現職：柏瑞投資集團全球執行長

◎經歷：道富環球投資總裁

◎學歷：波士頓大學工商管理學系研究所碩士