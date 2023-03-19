台北市會計師公會傅文芳專訪》疫後加速送件…安永要助十家企業IPO

安永會計師事務所所長傅文芳表示，今年已經有長佳智能和偉康科技兩家公司上櫃，過去三年受限疫情，掛牌量都不大，今年掛牌數應該可以樂觀期待，安永的目標是推動十家IPO。此外，他強調，除了IPO，顧問業務、協助企業併購交易，也是安永的工作重點。



安永去年設定IPO家數是五家，最後未達標。傅文芳表示，今年IPO市場樂觀，因為企業先前受疫情影響而產生的遲疑逐漸消失，反而加速送件，最近掛牌產業很廣，航太、造船、生技都有，今年掛牌數「應該會起來」。



至於另外一塊，傅文芳表示，是希望繼續把顧問業務再擴大，其中包括資安也一直是安永強調的重點；另外就是系統轉換的部分，協助企業導入系統或升級；最後則是交易資詢。



傅文芳表示，安永的資安團隊現在有40～50人，專門在做相關資安輔導和法令遵循。只要涉及線上交易、線上轉帳業務，相關資安要求都很大，安永有專門人力在做這一塊，這也是業務推動重點，提供企業全套解決方案。



至於交易諮詢，傅文芳進一步解釋，安永希望能夠再多做一些策略面部分，即以策略顧問的角色替客戶做併購評估，或在企業要出售或要多角化經營時，協助企業策略布局。



他形容這是「從前端一直到後端的整合」，為此安永也新找好幾個專家。特別是邊境開放後，相關併購交易預期會增加，因為企業可以去看標的，所以交易資詢的業務也會增加。



傅文芳也是台灣併購與私募協會常務監事，同時是該協會國際組負責人，他透露，先前都是辦國際併購論壇，今年則將以出國訪查代替論壇，把會員帶到國外去，預計9月至瑞士參訪。



至於目前火熱的ChatGPT，傅文芳說，安永內部也在研發自己的AI系統，但AI「只能做為參考和輔助」，協助資料篩選，不論是撰寫報告、提供建議和簽證等最終判斷，全球安永都下令嚴格要求還是要由人來完成。

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