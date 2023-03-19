台北市會計師公會傅文芳專訪》時尚型男超自律 愛旅遊滑雪

傅文芳自1988年加入台灣安永，從審計員、會計師、策略長、執行長一路做到所長，在審計領域經驗超過30年。外型帥氣的他保養得宜，加上五官立體、身形高大，被公認是會計師界的「型男」。



眾所周知，會計師是壓力很大的職業，傅文芳透露，在跑步機邊跑步邊追劇，是他日常紓壓最佳的休閒方式；如果有較長的時間，他則喜歡旅遊和滑雪。



每年冬天，傅文芳幾乎都會到日本旅遊，主要就是因為喜歡滑雪，從輕井澤、野澤到北海道，都有他滑雪的足跡。今年過年，傅文芳也去北海道滑雪。



傅文芳說，他至今沒去歐洲滑過雪，很期待能到歐洲阿爾卑斯山脈滑雪，從德國、法國到義大利，跨國界體驗粉雪飛行；另一個夢想則是到加拿大冬季奧運滑雪場地Whistler，眺望山峰與雪景。



沒辦法出國的時候，運動和追劇是傅文芳的紓壓之道。就算工作再忙，他每天早上6點半都會站上跑步機運動至少半小時，周末則是一小時。



另外，說到喜歡的戲劇影集類型，傅文芳過去偏好歷史傳記、法律類的戲劇，例如「籠中」等，但因為這類影片多數已被他看完，近年他轉向運動結合人物故事的影片，像是F1和PGA。



被稱為型男會計師的傅文芳，在時尚配件方面鍾情眼鏡、袖釦和手表。已經記不清楚自己擁有幾支手表的他，最愛的是IWC設計給PORSCHE DESIGN使用的世界時區表、百達翡麗的運動表及勞力士2000年改款的運動表。



傅文芳說，因為不管握手、看報、端咖啡，都會露出手，而且，男生帶銀色的配件，比較不會顯得市儈，且金融從業人員和業務員每天都要和錢打交道，要是再配上金光閃閃的金筆和金表，容易給人俗不可耐的印象。



「要顯得與眾不同的方法，並不是把最亮的顏色和最多人用的名牌穿上身，反而應該低調即高調」。也因此，例如鋼筆，傅文芳同樣喜歡北歐品牌較冷冽、洗練的設計。

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