台北市會計師公會傅文芳專訪》今年致力活化資產 當個懂花錢的理事長

身為台北市會計師公會理事長，傅文芳今年重要任務是「花錢」。他說，公會過去盈餘都放在銀行定存，目前已累積上億元，加上公會所在的仰德大樓屋齡老舊，目前已在尋覓新的標的，預備今年買進新辦公室。



台北市會計師公會現有辦公室是和台灣省會計師公會共同持分，位於台北市南海路仰德大樓。傅文芳表示，經過台北市會計師公會理監事討論，已同意購置商業區的新辦公室，未來可自用，也可出租。至於挑選條件，是要在台北市、最好位於捷運出口，目前已就此成立一個小組，也看了二、三個標的。



傅文芳說，就算買進新辦公室，台北市會計師公會也未必會馬上搬離現有辦公室，主要還是考量「活化資產」，一方面是定存收益太低，再者是公會每年辦很多活動或是會員教育訓練，現在很多場次都在外面租借場地。



他透露，現在辦公大樓房價「稍微往下掉」，比較好殺價，因此打算趁這個機會，把公會盈餘從定存轉到房地產這個相對比較不會貶值的資產，買價也設定在公會盈餘可支應、但不需要貸款的範圍內。



除了「花錢」，傅文芳表示，他擔任公會理事長兩大工作是數位化和推動ESG，公會在原本9個委員會增加11個，就是新增數位發展委員會和永續發展委員會。



其中，永續發展委員會由KPMG前主席于紀隆擔任主任委員，安永氣候變遷、永續發展與ESG諮詢服務負責人暨執業會計師曾于哲擔當執行長，全力推動公會會員認識、了解和逐步參與ESG領域各項事務。



傅文芳指出，台北市會計師公會希望以公會為主體編製一本永續報告書，不僅協助會員在知識、職能上精益求精，更希望各界得以看到會計師公會本身在永續發展ESG上面的努力和成果。



傅文芳表示，對於會計師事務所來說，會計師公會扮演的角色，一是幫助會員按照政府規定行事；二是公會具有自律功能，會設定會員自律公約，也有紀律委員會；三是拓展業務，包括和主管機關溝通，替會員爭取更多商機。



例如，會計師常需要提供客戶完整解決方案，但很多業務要有證照才能做，像房地產交易、個人財富管理，會計師現在只能報稅，或透過另外成立資產管理公司才能參與流程，公會希望向政府爭取更多法規鬆綁，讓會計師也能參與代客戶處理資產交易或分割業務。

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