傅文芳：會計師應扮企業ESG啟蒙者

台北市會計師公會理事長、安永會計師事務所所長傅文芳接受本報專訪表示，會計師在ESG議題應扮演「啟蒙者」的角色，特別是碳盤查這一塊，目前是一個起點，會計業有較多資料來源，有助於要求或後續輔導業者。



他指出，不論是ESG還是碳盤查，對議題迫切性，會計師比企業了解的多，這些資料的呈現最終都會反映在財報揭露，不管現在要求和未來趨勢都是這樣，會計師最後還是要去驗證這個數字，必須「從起點到終點都要了解」。



傅文芳強調，會計業不是蹭熱度或看到相關商機就跳下去，而是如果不了解的話，沒辦法去做最後的碳確信，也難以檢視財報揭露數據和相應措施是否正確，所以會計師必須在前端就了解。



台灣會計師 仍需教育訓練

他表示，目前台灣會計師水準，可能還沒辦法勝任啟蒙者，「還有點距離」，因此開始內部教育訓練很重要。以台北市會計師公會為例，也針對碳盤查等教育訓練先啟蒙會員，比客戶更早一步，四大會計師事務所都在進行碳盤查，正申請或已獲得環保署碳確信認證資格。



至於減碳成果，以安永為例，跟大多數企業一樣，第一個就是減少內部紙張運用和能源消耗，例如開會不再發紙本，就是用iPad或電腦開會。安永全球（包括台灣）在2020年已碳盤查完畢，並透過在全交易所買碳權等方式，2021年已是負碳排。



傅文芳表示，安永不是生產事業，碳盤查很簡單，主要就是辦公大樓的用電和出差旅行產生的碳排放量，但已減無可減，接下來面對的問題是在台灣買不到綠電，台灣所有企業也都面臨同樣問題：「綠電在哪裡？」



他說，會計師在ESG裡從起點到終點的所有過程都要關注，因為企業提供永續申報數據，但如果會計師不知道什麼叫碳盤查，「這時候財報敢簽嗎？敢做確信嗎？」



因此傅文芳說，會計師要知道整個過程的構成要素，包括如何產生數據、碳盤查從邊界的設定到碳排、污染源怎麼計算，尤其未來碳的部分和企業成本有很大關係，歐盟要課碳邊境關稅（CBAM）對企業影響也很大。



ESG議題 所有企業的挑戰

傅文芳更直指，國內大企業跟中小企業現在在這方面有很大的落差，主要是上市公司治理3.0要求必須要做的路徑圖，已經開始碳盤查，且直到2050年的路徑都已先畫好；但中小企業、非上市櫃公司還沒有這個要求，也認為自己不會受到影響。



事實上，傅文芳說，中小企業在產業上中下游供應鏈勢必還是會受到影響，例如企業客戶如果以歐洲為主，對方可能問你布料後面製程是什麼，所以碳盤查和ESG的議題其實是不分大小企業，所有企業都必須面對。



傅文芳說，碳盤查是所有改變氣候變遷的第一步，它無法從根本解決問題，但是找出排碳源頭的重要基礎，要先計算出碳排，才知道後續要如何減碳、減多少碳或買多少綠電。



跨領域人才 超搶手

傅文芳表示，台灣碳盤查的人才短缺，會計業也很需要這方面人才；以安永為例，除網羅具相關碳盤查經驗的專家，也成立碳盤查服務小組，同時透過內、外部教育訓練，協助員工獲得碳盤查相關知識及證照。



傅文芳指出，在這樣的背景下，會計業跨領域人才需求也愈來愈多元，目前財會背景出身者還是有一定比重，但已較過往下降，反而是包括土木、機電、社工系、環工系有關的人才也很搶手，數學系也是超級熱門。

傅文芳小檔案

◎現職：EY安永聯合會計師事務所所長、台北市會計師公會理事長、台灣省會計師公會副理事長

◎出生：1965年

◎學歷：台大會計學碩士

◎主要經歷：台北市會計師公會副理事長、會計研究發展基金會董事、台灣私募股權與併購協會常務監事

◎運動及興趣：跑步機跑步、高爾夫球、滑雪、追劇（歷史傳記、律師劇、運動結合人物故事為主）、閱讀

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