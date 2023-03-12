穩懋陳進財專訪》全球供應鏈重組 台灣+1眉角多

地緣風險下，走出去的觀念要有，但成本須「在商言商」

美中貿易戰開打，加上疫情影響，全球供應鏈重組，企業力求生產基地靠近市場，降低生產風險，作為全球半導體重鎮的台灣，布局眾所矚目，台積電赴美設廠即是一例。身為科技業大老的陳進財，如何看待國內外產業調整趨勢？以下是他受訪時的內容記要：

問：穩懋被譽為「砷化鎵界台積電」，是否也有赴美設廠的打算？

答：中美開始對抗後，逐漸形成極權、自由兩陣營，國際趨勢從全球化變成在地化，加上大家發現，一打仗，沒有了晶片怎麼辦？如果只靠台灣，問題會很嚴重，所以，各國都追求自主生產，大趨勢如此，廠商也不得不配合。

對於美國Tier1（一線）的設計公司來說，IDM是競爭對手，商品不會交給他們生產，但針對高階產品，因為國家還是希望生產在地化，所以也會來討論，看能不能遷到當地設廠。作為供應商的我們，都能談，但談不一定成功，我們會評估各種方案，考量的只有一個，就是成本。走出去的觀念還是有的，這一定要有！

問：國際對於台灣供應鏈最擔憂的是什麼？希望如何解決？

答：全球對於台海關係，都感到很緊張。客戶不會要求生產基地撤出台灣，但再怎麼樣，一定要「台灣+1」，這個「+1」不限在哪裡，當然美國人希望在美國，歐洲人說最好在歐洲，對他們來說，這是風險的考量。他們看台海關係相當謹慎，大環境如此，我們從中尋求機會。

一般企業Business for Business（在商言商），還是要跟對方算清楚帳，在成本上來說，總要有合理分配，目前來看，差太多了。

問：台灣供應鏈如何移動？

答：因終端由歐美掌握，包括Server（伺服器）、NB（筆電）等客戶一定要求供應鏈移動，依照產業鏈地位、產品高低端等移動。偏重勞力的，先往東南亞，比較高端的往歐美。無論如何，一定要離開中國。對歐美來說，對中國是採取不跟他接觸。

但像是PCB（印刷電路板），很難移動，因為機器一扯就是重新來過，所以廠商可以選擇不移動，但就是要「+1」，這些PCB廠就往東南亞跑。

比起印度、越南、印尼，泰國會是首選，優點像是文化相近，華人多，人勤奮，國情和平、民族性溫和，沒有排華運動等。

所以，南僑選在泰國、聯茂也選在泰國，很多PCB跟著過去，慢慢在當地可以形成一個產業聚落。

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