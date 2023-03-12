穩懋陳進財專訪》台灣半導體DNA 不易複製

勤奮、肯吃苦、產品好、講誠信，不找台灣要找誰？

台灣半導體聞名全球，陳進財指出，台灣人做生意，最早就是一卡皮箱走世界，因為勤奮、肯吃苦，且產品好、服務佳，更重要的是，講誠信，讓國際廠商樂於合作。這其實與台灣歷史高度相關，在40、50年的文化累積下，成為台灣人獨有的特質，其他國家模仿不來。

「愛拚才會贏」是台灣人的信念。陳進財說，先民「唐山過台灣」，敢冒生命危險、強渡黑水溝，來台灣討生活，在台灣人血液裡，留下勤奮、不怕吃苦的DNA；日本殖民時期，則帶來了工匠精神和明治維新西化新文明，追求完美、甚至龜毛也滲進台灣人的性格。而後國民政府來台，使教育普及，提高人民知識水準。

陳進財認為，勤奮、追求完美，搭配教育，是造就台灣人才輩出的三大主因，而台灣半導體業能在世界舞台上發光發熱，就是得力於此。

領先者市場 研發是命脈

台灣早期半導體人才留學海外，帶回新技術，再加上本身的研發能力，「東西做得好，又勤快，又講誠信、為客戶技術保密，不找台灣，要找誰？」陳進財說，半導體產業供應鏈環環相扣，其中出點紕漏就掉鏈，但台灣從業人員因著文化特質，在岡位上埋頭苦幹，雖是龜兔賽跑，但幾十年累積下來，成果斐然。

提到研發，陳進財表示，「做Foundry（晶圓代工）一定要技術領先，沒領先，誰要給你做？」以穩懋來說，投入研發的資金，占營業額高達7、8％以上，草創之初甚至研發費用比營收還多，「都是燒錢，慢慢追上國際水準」。

景氣低迷也絕不裁員

「研究絕對是持續，這是我們的生命」面對當前景氣低迷，陳進財說，此時就回到基本功，加強員工訓練、研發，以及與客戶的聯繫。更強調，絕不裁員。因為，裁員之後要再招募，訓練新進員工需要成本，新上線也不熟，如果影響yield rate（良率），損失恐怕更大。

穩懋的擴廠計畫也繼續往前推進，南科第一期已完成，無塵室照樣進行，設備皆已下訂，但視市場情況進駐，「延後一些，但基本上不會影響太多」。陳進財說，所有的準備都是為了當景氣恢復，能第一時間無縫接軌，「沒甚麼好擔心的！」。

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