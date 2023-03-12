穩懋陳進財專訪》會計出身管理人 自詡AI無法取代

陳進財的會計背景，與傳產、電子的兩棲身分，為人津津樂道，鮮有人知的是，他除了頭腦靈活外，四肢也很發達，大學時是淡江柔道校隊，還土法煉鋼、自製槓鈴練舉重，連橄欖球都有涉略，在民國50年代，運動風還不流行時，可說是走在時代尖端。

允文允武 走在時代尖端

在職涯的選擇上，陳進財也勇於選擇不同的路。其實他曾通過國考，也接受過完整的公務人員訓練，但當時，正逢KPMG（當時名為PMM）進入國內，畢業於淡江會計研究所的他，想走本科系的初衷，驅動他捨棄鐵飯碗，說要「到少林寺練功」，成了KPMG的第一代。

回首事務所歲月，在當時還沒有計算機、冷氣的年代，陳進財曾在夏天加班時，脫到只剩吊嘎在打算盤；那時候的過帳，筆筆都是人工處理，很容易出錯，曾有一年結帳差一毛錢，他大喊「這樣不能平衡，一定得抓出來」，工作負荷可想而知。

尤其是5月份，各家公司趕做年報旺季，會計師案件量龐大，時間壓力又緊繃，還要負擔特別重的責任，勞心又勞力。時任查帳員的陳進財，身體不堪負荷，在2年後選擇離職，他的空缺後來由三個人替補，根本就是「一個人當三個人用」。

勇於挑戰 傳產、電子兩棲

雖然在KPMG的時間不長，但凡事全力以赴的陳進財，就有了代表作。南僑化工的上市案，就是由他承辦，這是KPMG進入台灣市場後的首樁上市案，也是陳進財由會計領域，轉進產業的一大契機。

當時陳進財獲延攬，進入南僑化工，從一級專員做起，一路到總裁，同時擔任多家企業的董事、獨董，目前身分是穩懋、聯茂的董事長及南僑最高顧問、上銀副董，兩棲於電子與傳產領域，從會計人搖身成為管理人。

幾十年前回母校向學弟妹分享時，陳進財就說，學會計，最終會變成兩種人：會計人、管理人。會計人僅能做會計，科技演變下有被AI取代之虞，「要懂得用會計作管理的工具」，管理人用腦袋做決策，會計只是做決策的工具與資料來源之一，AI無法取代。

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