穩懋陳進財：AIoT將在車裡大展拳腳

鐵口直斷「最壞情況已過」

面對當前景氣低迷疑慮，穩懋、聯茂董事長陳進財斬釘截鐵地說：「最壞的情況過去了！」由目前的小急單看出，已有一兩隻春燕現蹤，第三季後有望漸撥雲見日；他並預測，汽車將集所有科技之大成，「AIoT將在車裡發揮到淋漓盡致」。

景氣持續低迷，市場關注何時復甦。陳進財表示，今年上半年延續去年下半年的態勢，依舊不佳，但「今年下半年一定會比上半年好」，這是全球的共識。2022年是上半年好、下半年不好，但2023年倒過來，是上半年不好，下半年好，整體看來，今年還是有機會較去年成長，只是幅度不會太多。

回顧景氣走勢，陳進財指出，由美中貿易戰開始，中國廠商為了不被斷貨，超量備貨，導致囤貨過高，以手機為尤。豈料碰到景氣下行，市場需求下降，庫存去化更慢。

而且，不是只有中國市場，其他地區因俄烏戰爭、通膨等影響也無法倖免，各市場需求都下滑，供應鏈對庫存落底的預估，只得一直延後，由去年的年底，延到今年第一季，現在又得拖到第二季。

春燕現蹤了 Q1一、兩隻，Q2三、四隻， 明年可望成群報到。

市場都在等，春燕甚麼時候會來？陳進財說，現在已經有看到一些小的、短的急單，但數量不大，隨著時間的推移，可能第二季就會多一點，「春燕會從一、兩隻，變成三、四隻」。

「但春燕要變成一群，可能是明年的事」陳進財坦言，景氣要恢復正常成長，還需要一段時間，但他對科技發展帶動化合物半導體的需求大增，依舊深具信心，因為市場的應用，會被一直開發出來。

一如手機時代，為科技業帶來榮景，陳進財看好，汽車領域將接棒，成為科技大展拳腳的舞台。

「現代的汽車，無論EV（電動車）或燃油車，就是一部大電腦」陳進財指出，這個終端，需要控制、也需要傳輸，等於是手機的功能擴大到整部汽車，還要能接收衛星訊號，且當汽車自動化程度越高，高速運算、高速傳輸都不可或缺。一旦傳輸資料量大幅增加、且力求絕不能延遲，PA（功率放大器）的角色至關重要，且用量將相當可觀。

科技新榮景

汽車將接棒手機領域，成為各產業盡情發揮的舞台。

陳進財直言，「當連結越多，我們的生意就越多」，他形容「高速運算就像腦細胞，我們做的則是神經細胞」，但兩者勢必要同時運作，才能實現「物物相連」的物聯網、車聯網。

「必須要能不延遲，才能做到和人的反應速度一樣快」，陳進財拆解AIoT，IoT指的是連結，A則是將人工智慧（AI）加進去，因此，AIoT將集所有科技之大成，未來規模很大，現在才剛開始。

以汽車為例，就自駕程度區分，等級由Level 1到Level 5，Level 5才是完全自駕車，而發展至今頂多是Level 2 Plus。陳進財比喻，這和iPhone如今的13、14代，差異僅有微小的改變不一樣，每升一個等級，關乎的是整個功能的翻轉，「是世代的改變，所以還有得玩呢！」

這就是為什麼車用領域，現在成了各家電子廠的必爭之地。而在陳進財手中的穩懋、聯茂，都強調技術開發的重要性，持續往高階推進，著眼能在自駕車領域中，占有一席之地。

陳進財小檔案

◎現職：穩懋董事長、聯茂董事長、南僑化工最高顧問 、上銀副董事長

◎出生：1946年

◎學歷：美國舊金山大學公共行政碩士、淡江大學會計研究所碩士

◎經歷：安侯建業聯合會計師事務所查帳員、南僑化工總裁、味全副董事長、廣鎵與宣德董事長

◎家庭：已婚，育有二子

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